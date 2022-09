Zwischen Krieg, Teuerung und Energiekrise war die Sommerpause des Nationalrates alles andere als entspannt. Zum heutigen Start des neuen Parlamentsjahres nach der Sommerpause bringen SPÖ, FPÖ und Neos ab neun Uhr eigene Lösungsvorschläge auf den Tisch und machen Druck bei den Pensionsverhandlungen. Vonseiten des Rechnungshofs liegen dem Plenum mehr als ein Dutzend Berichte zu Finanz- und Gesundheitsthemen vor. Und die Regierung verspricht mehr Transparenz bei Corona-Hilfen.

In einer "Aktuellen Stunde" forciert die SPÖ das Thema Pensionen. Immerhin macht die ÖVP aus Sicht des roten Klubchefs Jörg Leichtfried eine Politik gegen die Senioren. Die SPÖ wird daher einen Antrag einbringen, die Pensionen gemäß der Jahresinflation von Jänner bis Dezember statt wie bisher von August bis Juli anzuheben. Damit ergäbe sich für kommendes Jahr eine Erhöhung der Bezüge von 8,2 oder 8,3 Prozent. Die FPÖ fordert ein Plus von mindestens zehn Prozent.

"Eines ist klar: Die Pensionistinnen und Pensionisten können sich auf diese Bundesregierung verlassen", hält der türkise Klubobmann August Wöginger entgegen. Unter ÖVP-Kanzlern seien die Pensionen in den letzten Jahren stärker erhöht worden, als in SPÖ-geführten Regierungen: "Der Vergleich macht uns hier sicher".

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) verteidigt im Plenum die laufenden Pensionsverhandlungen - und stellt einmal mehr eine soziale Staffelung der nahenden Erhöhung in den Raum. Es könne aber keinem Staat in Europa möglich sein, die Preissteigerungen dauerhaft zu alimentieren. "Das wird sich nicht ausgehen. Punkt", so Rauch. Auf europäischer Ebene werde in die Energiepreismechanismen eingegriffen, er erwarte, dass sich diese Diskussion nun intensivieren werde.

FPÖ gegen CO₂-Steuer und für Grenzzaun

Die Freiheitlichen wollen vor allem Vorhaben der Regierung stoppen: Per Fristsetzungsantrag versuchen die Blauen, das Inkrafttreten der CO₂-Besteuerung Anfang Oktober zu verhindern. Diese sei "ein Unding in dieser Zeit", assistierte Verkehrssprecher Christian Hafenecker. "Das kann man nur wollen, wenn man dem Land etwas Schlechtes möchte."

Auch die Sanktionen gegen Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs sollen beendet werden, findet die FPÖ. Das letzte Wort hätten hier aber die Wählerinnen und Wähler: Die FPÖ bringt, wie von Parteichef Herbert Kickl angekündigt, einen Antrag auf die Abhaltung einer Volksbefragung über die Sanktionen ein. In der von den Freiheitlichen beantragten "Aktuellen Europastunde" fordern die Blauen den Erhalt des Einstimmigkeitsprinzips in der EU und dass die Republik zur "Festung Österreich" ausgebaut werden soll.

Unter anderem brauche es einen Grenzzaun in Richtung Osten, die Anpassung der Genfer Flüchtlingskonvention, die Einführung eines strafrechtlichen Delikts Asylbetrug sowie die Regelung, dass Asyl nur mehr auf dem Herkunftskontinent beantragt werden könne. Asylberechtigten soll außerdem der Zugang zur Staatsbürgerschaft verwehrt bleiben: "Asyl ist Schutz auf Zeit", meinte die blaue Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch.

Energiekosten: SPÖ will mehr, Neos weniger Staat

Über allem wird einmal mehr das Thema Energiekosten stehen. SPÖ-Klubchef Leichtfried sprach hier der Regierung leises Lob aus, scheine doch langsam auch dort die Erkenntnis zu reifen, dass es nicht ohne staatliche Eingriffe gehe. Ein weiteres Mal warb er dafür, dass die EU gemeinsam Gas für alle Mitgliedsstaaten kaufe und diese dann an die Mitgliedsstaaten weitergebe. Dieses Modell sollte für zwei Jahre gelten und in dieser Zeit sollte die Merit Order reformiert werden. "Wischen Sie die Vorschläge der SPÖ nicht einfach weg, wie Sie es in der letzter Zeit getan haben", fordert der rote Gewerkschafter Josef Muchitsch.

In eine ganz andere Richtung zielte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und kritisierte die mangelnde Treffsicherheit der Regierungsmaßnahmen. Die Regierung packe "aus Angst" vor den Wählern und der Konkurrenz die "Gießkanne" aus, kritisierte Meinl-Reisinger am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Notwendig wäre die Senkung von Steuern und Lohnnebenkosten, forderte sie abermals.

"Der Staat kann nicht alles richten", aber er könne einen "Stoßdämpfer" bieten. Vor allem der auf 500 Euro aufgefettete Klimabonus stört die NEOS. "Wir fragen uns natürlich, warum es einen Klimabonus für Nationalratsabgeordnete gibt", unterstrich Meinl-Reisinger. Auch Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker glaubt, die Leute hätten "keine Lust drauf, gesponsert zu werden und gnädig 500 Euro zu bekommen", während die Abgabenlast derart hoch sei.

Gezieltere und transparentere Corona-Hilfen

Außerdem muss der Bundesrechnungsabschluss 2021 besprochen werden. Unter dem Strich ergab sich 2021 ein Defizit von 19,6 Milliarden Euro in der Ergebnisrechnung. Der Nettofinanzierungssaldo in Höhe von fast -18 Milliarden Euro fiel deutlich besser aus als der Voranschlag von -30,7 Milliarden Euro.

Rechnungshofspräsidentin Margit Kraker forderte im Budgetausschuss am Dienstag gegenüber den Abgeordneten echte Strukturreformen etwa im Pflege-, Bildungs-, Pensions- und Gesundheitsbereich ein. Bei staatlichen Corona-Hilfen muss aus Sicht des Rechnungshofes nun der Fokus geändert werden: Statt der bisher breit angelegten Unterstützung, plädierte Kraker nun für eine zielgerichtete, treffsichere und temporäre Hilfe.

Damit diese künftig auch nachvollzogen werden kann, schickt die Regierung heute eine Novelle zum Transparenzdatenbankgesetz ins Plenum. Vom Bund gewährte Corona-Förderungen für Betriebe werden künftig in der Datenbank ausgewiesen. Und auch Leistungen aus dem NPO-Unterstützungsfonds sollen öffentlich gemacht werden. Sie sollen - ab dem Grenzwert von 1.500 Euro pro Kalenderjahr - auf der Webseite des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport veröffentlicht werden.