Mission 11? Bei dem Begriff denken die meisten wahrscheinlich an die historische Mission "Apollo 11", die erste bemannte Raumfahrtaktion zum Mond. Für Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) heißt "Mission 11" allerdings etwas ganz Anderes. Sie hat unter dem Namen am Montag nämlich eine neue Energiesparkampagne vorgestellt, mit der zu Beginn der Heizsaison der Energieverbrauch gedrosselt werden soll.

Was Twitter zur "Mission 11" sagt

Wer sich an dieser Stelle fragt, was es mit dem Namen "Mission 11" auf sich hat und was Energiesparen denn nun mit der berühmten "Apollo 11"-Mission zu tun haben soll: Tatsächlich hat die Energiesparkampagne "Mission 11" so rein gar nichts mit der Mondlandung gemein. Bei dem ein oder anderen Twitter-Nutzer sorgt das für Enttäuschung:

Des Rätsels Lösung? Der Name "Mission 11" rührt daher, dass gemeinsam mit der Österreichischen Energieagentur errechnet wurde, dass jeder Haushalt durchschnittlich 11 Prozent des aktuellen Energieverbrauchs einsparen kann. Unter anderem durch Maßnahmen wie das Freiräumen von Heizkörpern, das Abschalten von Geräten oder auch durch den berühmten Deckel am Topf, der beim Kochen verwendet werden sollte. Weitere Tipps hat Kollegin Christina Traar hier zusammengefasst.

So banal die Tipps für manche auch klingen mögen, so sinnvoll sind sie - nicht nur in den Augen der Regierung. Die Ansicht teilen auch einige Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer:

Andere wiederum kritisieren die Kampagne:

Und dieser Twitter-Nutzer hätte da noch einen ganz anderen Tipp:

