Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bekommt die Arbeiterkammer eine Direktorin. Silvia Hruska-Frank löst morgen, Donnerstag, Christoph Klein in dieser Funktion ab, der in Pension geht. Die AK wird damit von zwei Frauen geführt – als Präsidentin der Arbeitnehmer- und Konsumentenvertretung fungiert seit 2018 Renate Anderl.