Nachdem die Wien Energie am gestrigen Montag mit ihren Liquiditätsproblemen für Aufruhr sorgte und die Bundesregierung um finanzielle Unterstützung bat, kam es am Dienstag Vormittag zu ersten Verhandlungsgesprächen zwischen Regierung und Wiener Stadtregierung.

Die Vorgänge rufen auch den Rechnungshof auf den Plan. Der wird eine Prüfung bei der Wien Energie durchführen, um die Geschäftstätigkeit im Energiebereich und die Rolle des Eigentümers - also der Stadt Wien - zu überprüfen. Die finanzielle Lage, der Finanzbedarf und die Transparenz im Lichte der Versorgungssicherheit werden zentrale Fragen sein." Der Rechnungshof werde außerdem einen Blick darauf werfen, wie sich das bei anderen Energieversorgern darstellt.

Zumindest kurzfristig gibt es Entwarnung. Dass das Finanzministerium bis heute, 12 Uhr, rund zwei Milliarden Euro freigeben muss, damit die Verträge mit rund zwei Millionen Wienerinnen und Wienern nicht gekündigt werden, hat sich als falsch erwiesen: "Heute Mittag ist kein Bedarf", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einem Statement nach den Gesprächen. Es könne aber sein, "dass es morgen so weit ist".

Sein Ressort sei vor 48 Stunden per Brief über die finanziellen Probleme informiert worden, nun müsse man noch prüfen, wie das passieren konnte und wie man rasch helfen könne, sagte der Finanzminister Brunner bereits im Ö1-Morgenjournal und bekannte sich zu den in Aussicht gestellten Hilfen: "Wir lassen die Wienerinnen und Wiener nicht im Regen stehen."

"Auf einem guten Weg" zur Lösung

Auch Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) betonte bei dem Statement am Vormittag, dass die zwei Millionen Kundinnen und Kunden der Wien Energie nun im Vordergrund stehen würden: "Selbstverständlich steht für uns die Versorgungssicherheit an erster Stelle." Nachdem Expertinnen und Experten über Nacht gearbeitet hatten und am Vormittag erstmals ein politischer Austausch stattfand, sei man "auf einem guten Weg, hier eine Lösung zu finden mit der Stadt Wien", sagte Brunner. Es seien aber noch Detailfragen offen, "die es jetzt im Laufe des Tages zu klären gilt".

Zwei Milliarden Euro sei aber eine Menge Geld, betonte der Finanzminister. "Zum Vergleich: Das Land Vorarlberg hat ein Jahresbudget von zwei Milliarden Euro." Umso wichtiger sei, genau zu verhandeln, so der Sukkus von Gewessler und Brunner. Für die Republik führt die Gespräche der Leiter der Finanzprokuratur, Ex-Innenminister Wolfgang Peschorn.

Ein Schutzschirmmodell, wie es in Deutschland benutzt wird, hätte der Stadt Wien nicht geholfen, erklärte Finanzminister Brunner, "weil dort Spekulationen ausgeschlossen sind". Experten würden der Regierung allerdings sagen, dass es solche bei dem Wiener Energieanbieter gegeben habe. "Wir werden das jetzt genau prüfen", kündigte Brunner an, denn man könne nur helfen, "wenn alles seriös abgelaufen ist". Der Finanzminister erinnerte auch daran, dass der Bund erst spät informiert wurde: "Diese Kurzfristigkeit können wir natürlich auf Dauer nicht akzeptieren, das ist keine Frage."

Sechs bis zehn Milliarden Euro

In der Früh war noch unklar, wie viel die Wien Energie insgesamt brauchen würde. Im Raum standen sechs bis zehn Milliarden Euro. Das Unternehmen müsse erst bestimmte Zahlen vorlegen. Bei dem Statement um 10 Uhr sprach Finanzminister Brunner allerdings nur noch von sechs Milliarden Euro.

"Es geht schon um sehr viel Steuergeld, das kann man nicht einfach der Stadt Wien überweisen. Dazu brauch es Sicherheiten und weitere Gespräche", hatte Brunner zuvor im Ö1-Morgenjournal um 7 Uhr bekräftigt. Der Finanzminister hätte es begrüßt, früher von der Stadt Wien über die aktuelle Lage informiert worden zu sein. Nun müsse man einen Kredit von zwei Milliarden Euro sehr kurzfristig gewähren.

Doch wie konnte es dazu kommen? Die Stadt Wien verwies auf den aktuell "verrückten Strommarkt". Experten würden sagen, das hätte man früher sehen müssen, so Brunner in der Früh. Im Raum stehen spekulative Geschäfte an der Energiebörse, bei denen die Wien Energie "Strom und Gas gegeneinander verkauft hat und riesige Verpflichtungen eingegangen ist, die sie jetzt nicht erfüllen können". Der Rechnungshof soll dies nach den Verhandlungen prüfen.

Dass weitere Unternehmen betroffen sein könnten, glaubte der Finanzminister in der Früh nicht. Nach seinem derzeitigen Informationsstand sei dies jedenfalls nicht der Fall. Die Branchenvertretung Österreichs Energie forderte aber bereits, ähnlich wie in Deutschland, einen Rettungsschirm für die gesamte Branche. Es würden derzeit auch entsprechende Gespräche laufen, bestätigte Brunner.

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet angesichts der finanziellen Schieflage der Wien Energie und der Teuerung eine "Krise epischen Ausmaßes". Er bekräftigte deshalb am Dienstag die FPÖ-Forderung nach einer Sondersitzung des Nationalrates. ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ortete eine fatales Management-Versagen, für das die Wiener SPÖ die alleinige Verantwortung trage. Die NEOS forderten eine Rechnungshof-Prüfung, die - wie mittlerweile bekannt ist - auch stattfinden wird.