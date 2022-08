Die Energiepreise steigen in lichte Höhen. Weil das teuerste benötigte Kraftwerk den Preis bestimmt (siehe unten), explodiert der Strompreis mit dem Gaspreis. Immerhin ist der fossile Rohstoff durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immens teurer geworden - und Gaskraftwerke müssen zwei Megawattstunden Gas verbrennen, um eine Megawattstunde Strom zu erzeugen.

Die Regierung berät sich nun am Sonntagabend mit Vertretern der Energiewirtschaft. Ins Bundeskanzleramt geladen sind Verbund-Chef Michael Strugl, E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch und Wien Energie-Chef Michael Strebl. Von Regierungsseite nehmen neben Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) Finanzminister Magnus Brunner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) sowie Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und die beiden Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer (Grüne) teil.

Kritik an Merit-Order

Im Fokus der Diskussion im Kanzleramt dürften tatsächlich die enormen Preissteigerungen auf europäische Ebene stehen. Es gehe darum, angesichts der jüngsten Preissprünge am Energiemarkt die Versorgungssicherheit für Haushalte und Unternehmen sicherzustellen - und zu klären, was auf Seite der Anbieter dafür nötig ist, heißt es im Vorfeld.

Konkrete Maßnahmen können aus dem Gespräch wohl nicht erwartet werden. Möglich ist aber, dass die Regierung künftig lauter das Merit-Order-Prinzip infrage stellt. Zuletzt hatte sich etwa Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) für einen staatlichen Eingriff in den Strommarkt ausgesprochen. Gleichzeitig laufen Klagen gegen Energieanbieter, die durch das Merit-Order-Prinzip Strom um ein Vielfaches über den eigenen Produktionskosten verkaufen.

Andererseits könnten Bemühungen verstärkt werden, den Preis durch einen Umstieg auf andere Energieträger als Gas zu senken. Dafür muss sich aber erst doch noch eine Zweidrittelmehrheit für die Gas-Lenkungsverordnung finden. Und selbst dann wäre es etwa für das Kohlekraftwerk Mellach zu spät, da durch die gescheiterte Verordnung Liefervereinbarungen nicht angenommen werden konnten. Verbund-Chef Strugl forderte hierzu am Samstag einen Strugl "nationalen Schulterschluss". Es gehe "wirklich um Fragen der Versorgungssicherheit".

Tauziehen um Rechnungsdeckel

Kein Thema beim heutigen Gipfel mit Experten dürfte der Stromrechnungsdeckel sein, an dem die Regierung seit Wochen arbeitet. Damit diese wie von Finanzminister Brunner noch im September im Nationalrat beschlossen werden kann, müssten ÖVP und Grüne bald ein genaues Modell vorlegen - das Ziel lautet, dies noch im August zu schaffen.

Die Frist dürfte auch im Burgenland bekannt sein, forderte doch Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) erst gestern, bei der Entlastung nicht auf die Unternehmen zu vergessen. Denn niemand habe etwas davon, "wenn er sich Strom und Gas wieder leisten kann, aber der Job weg ist, weil das Unternehmen wegen der Energiekosten in den Konkurs schlittert". Auch ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner hatte Mitte August eine Gas- und Strompreiskompensation für Unternehmen gefordert.

Am Sonntag legte die türkise Generalsekretärin nach: Energieministerin Gewessler müsse sicherstellen, dass es "eine Unterstützung im Sinne einer Strompreisbremse auch für die heimischen Landwirte" gebe, richtete Sachslehner dem Koalitionspartner per Aussendung aus. Die Landwirtschaft sei zentral für die Lebensmittel-Versorgungssicherheit. "Es kann nicht sein, dass sie die ganze Verantwortung tragen und jetzt von der Energieministerin alleine gelassen werden", sagte Sachslehner.

Expertise in Sachen Energieversorgung hat sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Haus geholt. Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber und Wifo-Expertin Angela Köppl werden ihn künftig ehrenamtlich beraten. Van der Bellen will sich damit stärker in die Bewältigung der aktuellen Krisen einbringen. Er werde "die Lage genau beobachten - und auch ein Auge auf die Arbeit der Regierung haben", erläuterte das Staatsoberhaupt.