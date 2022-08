Nach dem Rücktritt von Langzeit-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) werden in Tirol die Karten neu gemischt: Kommende Woche startet der Wahlkampf für die Tiroler Landtagswahl am 25. September in seine heiße Phase. ÖVP, SPÖ, Grüne und Liste Fritz werden in den nächsten Tagen offiziell ihren Wahlkampf einläuten. Die FPÖ und Neos starten erst in der Woche darauf.