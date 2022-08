Die Zahl der Asylanträge steigt stark. Die Zahl jener, die bleiben, aber nur leicht. Übertreiben Sie mit Ihren Warnungen?

Gerhard Karner: Fakt ist, dass wir mehr Personen in Grundversorgung haben als 2015 und 2016. Das liegt auch an den Vertriebenen aus der Ukraine, das System ist dennoch an seiner Belastbarkeitsgrenze. Darauf weise ich seit Monaten hin.