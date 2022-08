"Koste es, was es wolle“, hieß im März 2020 die Devise. Rasch wurden Corona-Hilfstöpfe eingerichtet, die Hilfsagentur Cofag vergab in kürzester Zeit Milliarden. Kein anderes EU-Land gab 2020 pro Kopf so viel Steuergeld für Covid-Wirtschaftshilfen aus wie Österreich: 1475 Euro pro Kopf sind über das Vierfache des EU-Durchschnittes. Doch die Kontrolle blieb dabei auf der Strecke.