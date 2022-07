Die explodierenden Energiepreise beschäftigen Österreich seit Wochen. Im Bund wird nun diskutiert, ob und wie man die Strom- und Heizkosten der Haushalte im Herbst und Winter abfedern kann. Von Preisdeckel über Gratis-Energie und einer Teil-Übernahme der Kosten sind verschiedene Modelle im Gespräch, die Regierung will vor dem Start der Heizsaison so weit sein.

So lange will Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) offenbar nicht warten. Nachdem sie bereits zuvor - anders als ihre Parteikollegen im Bund - einen Strompreisdeckel gefordert hatte, kündigte sie am Mittwoch ein niederösterreichisches Modell des Strompreisrabatts an: Die ersten 80 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs will das Land mit 11 Cent pro Kilowattstunde fördern. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von zwei Personen wäre das eine Entlastung von rund 270 Euro pro Jahr.

Wegweisendes Modell?

Der niederösterreichische Strompreisrabatt bringe eine "ausgewogene Unterstützung für alle niederösterreichischen Landsleute" und schaffe einen Anreiz, Strom zu sparen, sagte Mikl-Leitner heute bei einer Pressekonferenz in St. Pölten. Man gehe nicht nach Größe der Quadratmeter, sondern orientiere sich am Durschnittsverbrauch – "hier profitieren vor allem jene, die in kleinen Wohnungen wohnen", erklärte die schwarze Landeshauptfrau.

Dazu kommen in Niederösterreich vier weitere Maßnahmen:

Hilfe beim Heizen: Der Heizkostenzuschuss wird heuer in Niederösterreich auf 300 Euro verdoppelt, dafür stehen 26,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Heizkostenzuschuss wird heuer in Niederösterreich auf 300 Euro verdoppelt, dafür stehen 26,4 Millionen Euro zur Verfügung. Wohnkosten: Bei Wohnkostenzuschuss und Wohnkostenbeihilfe werden die Einkommensgrenzen und damit auch die Zuschüsse erhöht. Hierfür stehen 14,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Bei Wohnkostenzuschuss und Wohnkostenbeihilfe werden die Einkommensgrenzen und damit auch die Zuschüsse erhöht. Hierfür stehen 14,6 Millionen Euro zur Verfügung. Schulstartgeld: Ab Mitte August können alle Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge 100 Euro Schulstartgeld beantragen. Hierfür stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Ab Mitte August können alle Schülerinnen, Schüler und Lehrlinge 100 Euro Schulstartgeld beantragen. Hierfür stehen 20 Millionen Euro zur Verfügung. Pendlerhilfe: Die Einkommensgrenzen für die Pendlerhilfe werden erhöht, bereits bewilligte Anträge automatisch verdoppelt. Hierfür steht 1 Million Euro zur Verfügung.

Aktuell präsentieren Mikl-Leitner, ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf, Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (alle ÖVP), Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) sowie dem Sozialrechtler Wolgang Mazal die neuen Maßnahmen in Niederösterreich:

SPÖ und FPÖ haben in Niederösterreich diese Maßnahmen in der Landesregierung mitbeschlossen und sehen darin auch einen Auftrag an den Bund: "Die Bundesregierung sollte sich am Land Niederösterreich ein Beispiel nehmen, dass man endlich vom Evaluieren ins Handeln kommt", sagte der SPÖ-Landeschef Schnabl. Natürlich habe man noch Sorgen und werde "noch viele solcher Pflaster brauchen", sagte FPÖ-Landesrat Waldhäusl.

Das Modell könnte womöglich wegweisend für andere Bundesländer sein und bringt jedenfalls die Regierung unter Zugzwang. Beides Effekte, die der schwarzen Landeshauptfrau mit Blick auf die nahenden Landtagswahlen durchaus recht sein können.