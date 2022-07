Die explodierenden Energiepreise beschäftigen Österreich seit Wochen. Im Bund wird nun diskutiert, ob und wie man die Strom- und Heizkosten der Haushalte im Herbst und Winter abfedern kann. Von Preisdeckel über Gratis-Energie und einer Teil-Übernahme der Kosten sind verschiedene Modelle im Gespräch, die Regierung will vor dem Start der Heizsaison so weit sein.

So lange will Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) offenbar nicht warten. Nachdem sie bereits zuvor - anders als ihre Parteikollegen im Bund - einen Strompreisdeckel gefordert hatte, kündigte sie am Mittwoch ein niederösterreichisches Modell des Strompreisrabatts an: Die ersten 80 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs will das Land mit 11 Cent pro Kilowattstunde fördern. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von zwei Personen wäre das eine Entlastung von rund 270 Euro pro Jahr.

Wegweisendes Modell?

Das Modell könnte womöglich wegweisend für andere Bundesländer sein und bringt jedenfalls die Regierung unter Zugzwang. Beides Effekte, die der schwarzen Landeshauptfrau mit Blick auf die nahenden Landtagswahlen durchaus recht sein können.

Um 10:30 Uhr tritt Mikl-Leitner gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf, Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko und dem Sozialrechtler Wolgang Mazal vor die Presse, um "Hilfen für den Teuerungsausgleich" in Niederösterreich zu erklären: