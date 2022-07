Die explodierenden Energiepreise beschäftigen Österreich seit Wochen. Im Bund wird diskutiert, ob und wie man die Strom- und Heizkosten der Haushalte im Herbst und Winter abfedern kann. Vor dem Start der Heizsaison will die Regierung so weit sein. So lange will man in Niederösterreich - wohl auch mit Blick auf die nahenden Landtagswahlen - nicht warten.