ÖBB-Chef in der ZIB2

"Es freut mich nicht, wenn wir Fahrgäste stehen lassen"

Andreas Matthä (ÖBB) widerspricht in der ZIB2 der Kritik an übervollen Zügen. "Wir stellen alles aufs Gleis, was wir haben." Es brauche aber mehr Lenkung bzw. Reservierungen.