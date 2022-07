Vor etwas mehr als drei Wochen hätte Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bereits im U-Ausschuss befragt werden sollen. Ein positiver Corona-Test verhinderte das damals. Stattdessen sollten damals ihr früherer Kabinettschef und sein Stellvertreter Auskunft geben - beide hatten in ihren Führungsfunktionen allerdings eher wenige Wahrnehmungen gesammelt.

Für einen Paukenschlag sorgte allerdings die SPÖ: Sie hatte sich vom Ministerium alle elektronischen Akten, bei denen Kosten für das mittlerweile eingestellte "Kaufhaus Österreich" angefallen waren, liefern lassen. Das Ergebnis: Laut SPÖ hat das Projekt über 1,8 Millionen Euro gekostet. Nach Aufschlüsselung der SPÖ überstiegen bereits die Werbekosten die ursprünglich verlautbarten Kosten. Demnach fielen 909.611,81 Euro für Werbung an - 20.400 davon allein für das Logo der "Kaufhaus Österreich".

Das nun neu gegründete Digitalisierungsstaatssekretariat kann diese Berechnung nicht nachvollziehen, hier wird von Kosten in der Höhe von 950.000 Euro gesprochen. Zuvor hatte das Wirtschaftsministerium von 1,26 Millionen gesprochen.

Man sei noch "mitten in den Aufräumarbeiten" nach der Regierungszeit von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), sagt die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli. So wurden etwa vom Digitalisierungsministerium 30.000 Euro für eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt ausgegeben. Präsentiert wurde damals die App "Digitales Amt", die mehr als 7,4 Millionen Euro gekostet hat. Der Großteil der 1,6 Millionen Euro an Werbekosten für die digitale Applikation ging an Printmedien.

Keine "große Show"

"Wir erwarten uns nicht die große Show, die große Aufklärung", sagt der FPÖ-Abgeordnete Christian Ries - dafür sei Schramböck nie gestanden. ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger erwartet sich gar einmal mehr einen Ausschusstag ohne Erkenntnisse. Die Tatsache, dass man sich für Herbst "umfangreiche Ladungslisten" erwartet, deutet für ihn darauf hin, dass es sich beim U-Ausschuss "um ein politisches Tribunal" handle.