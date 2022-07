Ein Urheberrechtsstreit beschäftigt Niederösterreich. Die SPÖ will die erste gewesen sein, die angesichts der hohen Energierechnungen einen Preisdeckel für Strom forderte. Die FPÖ fordert das auch und wirft der ÖVP-Landeshauptfrau, die am Wochenende in den Chor einstimmte, "Copy-Paste-Politik" vor. Wellen schlug die Forderung erst, als sie von Johanna Mikl-Leitner kam (weil es die bisherige Linie der Spitze ihrer eigenen Partei konterkariert).