Die SPÖ ist erfreut: Mit der Forderung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) für einen Preisdeckel bei den Strompreisen übernehme sie die Forderung von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner und von Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hingegen betreibe eine "zaghafte und mutlose Kopf-in-den-Sand-Politik".

Auch die FPÖ sieht ihre Idee übernommen – allerdings mit weniger Freude: Ein "plumpes Plagiat freiheitlicher Ideen" ärgert sich der niederösterreichische FP-Chef Udo Landbauer: "Seit Wochen fordert die FPÖ NÖ einen Preisdeckel bei Treibstoffen, Energie und Lebensmitteln. Kein einziges Mal wurde eine dieser Forderungen von der ÖVP unterstützt."

Auch die Regierungsspitze ist wenig erfreut über den Zuruf aus St. Pölten. Bundeskanzler Nehammer hatte noch am Freitag im Nationalrat argumentiert, warum die Regierung lieber Geldboni zahle, als Preise zu deckeln: Preisdeckel in der Wirtschaft könnten sich negativ auf die Produktion auswirken, in Deutschland sei ein Preisdeckel auf Sprit innerhalb von zwei Wochen "aufgefressen" worden.

Kogler: "Mehr Fragen als Antworten"

Für Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werfen Preisdeckelungen "mehr Fragen auf als sie Antworten geben", sagt er am Sonntag in der Presse: "Es ist eine populistische Story, so zu tun, als könnte der Staat mit der Rasierklinge die Preise kappen. Das geht in der Regel nach hinten los."

Man müsse europaweit akkordiert vorgehen: "Was man machen kann, ist, sich die Strom- und Gaspreisen auf europäischer Ebene anzuschauen", so Kogler: "Österreich alleine tut sich da schwer. Wir würden eine ganze Stromzone aus mehreren Ländern subventionieren und die Effekte bei uns wären gering."

Auch Wifo-Chef Gabriel Felbermayr regt eine Abkoppelung des Strompreises vom Gaspreis. Ein Preisdeckel müsste auf jeden Fall im europäischen Gleichschritt erfolgen, argumentierte er bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend.