"Was stört Sie an Sigrid Maurer?" Diese Frage findet sich in einem Fragebogen aus April 2020, der im Titel das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen anführt. Die Oppositionsparteien und die Grünen vermuten, ein zweites Umfrage-Tool der ÖVP auf Ministeriumskosten gefunden zu haben. Die ÖVP weist den Vorwurf zurück: Die Frage sei auf Kosten der Partei gestellt worden und nur vom Umfrage-Institut gleichzeitig abgefragt worden.

Auch der Geschäftsführer von "Demox Research", das die Umfrage durchführte, schließt im ÖVP-U-Ausschuss unter Wahrheitspflicht aus, dass die öffentliche Hand über sein Institut Studien Dritter finanziert habe. Ergebnisse von Umfragen habe man anderen Auftraggebern nicht weitergegeben. Das "Malen von Unterstellungen" der Opposition würde für ihn einen Wettbewerbsnachteil als Unternehmer darstellen.

"Hintergrundvariable" Asylwerbende

Es gibt aber noch eine zweite Ebene: Tatsächliche ließen Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Verteidigungsministerium bei dem Demox offenbar auch ressortfremde Inhalte abfragen. Einzelne Fragestellungen - etwa dass das Agrarministerium nach Asylwerbern fragte oder das Wirtschaftsministerium nach "Kampfrhetorik" am 1. Mai - dürfe man nicht aus dem Zusammenhang reißen, findet der Meinungsforscher. Man müsse eine Umfrage stets gesamtheitlich betrachten.

Fragen nach der Arbeit der Opposition in der Corona-Krise seien etwa "einzelne Fragen, die ein Gesamtbild übermitteln sollen". Solche Hintergrundvariablen seien ein "wesentliches Kontroll- und Analyseinstrument". Dass diese Hintergrunddaten dem Institut "zur weiteren Analyse bzw. Differenzierung bei der Auswertung der Ergebnisse für die identifizierten fachlichen Themen" dienen würden, betonte auf Anfrage auch das Landwirtschaftsministerium, das "Demox" seit 2018 mit rund 92.000 Euro beauftragt hatte. Aktuell gibt es aber keinen Auftrag des BMLRT an "Demox".

Mit dem "Omnibus" Kurz oder Kogler abgefragt

Marktübliche "Omnibus-Umfragen", in denen die Fragen mehrerer Auftraggeber gleichzeitig abgefragt werden, habe man auch für Ministerien durchgeführt. Das würde Kosten für den Auftraggeber sparen, erklärt der Meinungsforscher. Die Ergebnisse der eigenen Fragen erhält der jeweilige Auftraggeber dennoch exklusiv, betont er. So geschehen etwa im Juni 2020: Auf einem Fragebogen von "Demox", auf dem sich das Kürzel des Verteidigungsministeriums (BMLV) findet, wurden etwa die Frage gestellt, welche Partei man nächsten Sonntag wählen würde.

Und weiters: "Wenn Sie zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler entscheiden müssten: Wem würden Sie da Ihre Stimme geben?" Die Fragestellung habe ein Forschungsinstitut beauftragt, den Namen wollte er nicht nennen. Es sei aber nicht parteinah, so der Meinungsforscher. Das BMLV habe "nicht für andere Auftraggeber gezahlt und selbstverständlich exklusiv die Ergebnisse bekommen hat, die es bezahlt hat", betonte der Meinungsforscher.

Nach einer Stehung muss er die Namen der anderen Auftraggeber dennoch nennen, medial sollen sie aber nicht wiederholt werden. Bei einem handelt es sich ein Institut, das im Gesundheitsbereich tätig ist. Das andere gehört einem Meinungsforscher, der besonders viel für die ÖVP tätig ist. Die Abgeordneten werden wohl in letztere Richtung weiter fragen.

"Was stört Sie an Sigrid Maurer?"

Auch das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) beauftragte Demox. In einem Fragebogen aus dem April 2020, dessen Titel das BEV anführt, wurde gefragt, wen man nächsten Sonntag bei Nationalrats- oder Wiener Landtagswahlen wählen würde. Außerdem wurde allen, die kein gutes Bild von der grünen Klubchefin haben, die Folgefrage "Was stört Sie an Sigrid Maurer?" gestellt.

© Faksimile

Laut ÖVP geschah auch dies im Rahmen einer Omnibus-Umfrage beim Meinungsforscher Franz Sommer auf Kosten der Partei. Dem Ministerium oder dem Bundesamt seien dadurch keine Kosten entstanden. Es wurde laut ÖVP dabei auch nicht nur nach Maurer, sondern allen Klubobleuten gefragt.

Bei den Kürzeln handle es sich um eine "willkürliche", interne Bezeichnung durch Demox, die die Omnibus-Umfrage einem der Kunden zuordnen würden. Das ändere aber nichts daran, dass diese parteipolitischen Fragen nicht von den Ministerien, sondern von anderen Kunden gestellt wurden, so auch der Meinungsforscher: "Kein Auftraggeber hat für einen anderen Kosten übernommen".

Wie kompetent ist Kurz?

Bereits vor der Gründung von Demox war dessen Geschäftsführer für diverse Ministerien als Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstituts GfK tätig. So ließ das Außenministerium etwa 2014 die Zufriedenheit mit der Arbeit des damaligen Außenministers Kurz abfragen. Beauftragt dürfte die Umfrage der spätere Kanzler-Sprecher Gerald Fleischmann haben, Ansprechpartner bei GfK war der spätere Geschäftsführer von Demox.

GfK fragte später etwa für das Finanzministerium ab, wie "kompetent", "glaubwürdig" oder "sympathisch" Kern, Schelling, Doskozil, Mitterlehner oder Kurz wahrgenommen wurden, auch "Imageprofile" wurden angelegt.

Kurz-Vertrauter dürfte entschlagen

Am Nachmittag kann Fleischmann seine Sicht der Dinge darlegen. Der ehemalige Leiter der Stabstelle Medien im Bundeskanzleramt steht im Verdacht, über das mutmaßlich kriminelle Beinschab-Österreich-Tool gewusst zu haben und selbst Studien im Interesse der ÖVP auf Kosten der Steuerzahler beauftragt zu haben.

Der türkise Fraktionsführer Andreas Hanger erwartet, dass Fleischmann von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen wird, immerhin wird der enge Kurz-Vertraute in der ursprünglichen Umfragen-Affäre rund um Beinschab als Beschuldigter geführt. Hanger könnte es wissen, arbeitet Fleischmann doch mittlerweile im ÖVP-Klub.

Studien und Umfragen künftig öffentlich?

Die wichtigste Information aus dem gestrigen Tag war für Hanger aber ohnehin, dass das Finanzministerium bereits aus der Affäre gelernt, die Vergabe von Inseraten ausgelagert und nun die Vergabe von Umfragen und Studien neu organisiert habe. Der türkise Fraktionsführer fordert auch, künftig alle Umfragen, Studien und Gutachten von Ministerien und Ländern künftig zu veröffentlichen - sofern dies nicht die nationale Sicherheit gefährde.

Das war bisher selten Praxis, teils ist es nicht einmal möglich: Zwei Beinschab-Studien wurden im Finanzministerium bereits seit Sommer 2020 - also über ein Jahr vor den Hausdurchsuchungen - vergeblich gesucht. Der U-Ausschuss erhält Umfragen von "Demox" aus den Ministerien teils nur in Stücken. Müssten die Umfragen online gestellt werden, würde das ein Ende finden. Transparenz könnte auch dafür sorgen, dass parteipolitische Fragestellungen unterlassen werden - und die ÖVP könnte sich den Vorwurf ersparen, sich auf Kosten der Steuerzahler einen Informationsvorsprung zu erkaufen.