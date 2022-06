Das Klimaschutzministerium stockt die Photovoltaik-Förderung weiter auf. Wie das Ressort von Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch bekannt gab, soll das Fördervolumen um 40 Millionen Euro erhöht werden. In der nächsten Förderrunde ab 21. Juni sollen für PV-Anlagen der Kategorie A (bis 10 Kilowatt Peak Leistung) somit 60 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Mittel der ersten Förderrunde in Höhe von 40 Millionen Euro sind bereits aufgebraucht - insgesamt wurden 11.000 Anträge bewilligt.

Je nach Nachfrage sollen in den weiteren Förderrunden noch höhere Mittel bereitgestellt werden, heißt es aus dem Ministerium. "Alle, die heuer eine Förderung für ihre Photovoltaik-Anlage beantragen, sollen auch eine erhalten", so Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen. Auch ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf begrüßte die Aufstockung der Fördermittel.

Das Budget für die Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern soll heuer mindestens 285 Millionen Euro betragen. Anlagen der Kategorie A werden mit bis zu 285 Euro pro kW Leistung gefördert. Insgesamt gibt es 2022 noch drei Förderrunden.