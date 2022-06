Mit dreimonatiger Verspätung kommt er also doch, der „Freedom Day“. Heute machen Schülerinnen und Schüler zum letzten Mal in der Schule einen Coronatest und fast überall fällt die Verpflichtung, eine FFP2-Masken zu tragen. Schon vor Monaten machte das Gerücht die Runde, der Gesundheitsminister könnte sich dem Druck von Wirtschaft, Arbeitnehmerinnenvertretern und wütenden Bürgern beugen, und den Menschen ihre „Freiheit“ zurückgeben. Doch ehe es so weit kam, trat er zurück, und sein Nachfolger, Johannes Rauch, zögerte die Lockerung heraus – bis heute.