Österreich wuchs trotz einer großen Zahl an Sterbefällen auch im Corona-Jahr 2021 schneller als erwartet. Das zeigt die jährliche Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria. Ohne starker Zuwanderung würde die Republik aber gar schrumpfen.

Die aktuelle Debatte um die Hürden bei der Staatsbürgerschaft wird durch die neue Statistik weiter befeuert werden. 17,7 Prozent der hier lebenden ist, haben einen anderslautenden Pass. Anders gesagt: Mehr als jede und jeder Sechste hat nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, Tendenz steigend. Die größte Gruppe bleiben dabei Deutsche.

Insgesamt lag die Zahl ausländischer Staatsangehöriger zu Jahresbeginn bei 1.586.709. Auch durch die Geflüchteten aus der Ukraine stieg dieser Wert seitdem weiter stark an. Besonders viele Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft lassen sich in der Bundeshauptstadt nieder: In Wien besitzt fast jede und jeder Dritte nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.

Corona und Alter heben Todeszahlen

Gleichzeitig gibt es in Wien auch die meisten Geburten. Einmal mehr lassen sich die drastischen Folgen der Pandemie aus der Statistik ablesen: Die Zahl der Tode war 2021 um ein Zehntel höher als noch vor Corona - und deutlich höher als erwartet. Das liegt nicht allein an der Pandemie, sondern auch an der alternden Bevölkerung. Je mehr alte Menschen, desto höher die Zahl der Todesfälle.

Auffällig ist, dass nur fünf Bundesländer steigende Todeszahlen aufweisen. In der Steiermark und in Kärnten starben 2021 gar deutlich weniger Menschen (-6,3 und -4,8 Prozent respektive) als noch 2020. Allerdings wurden in beiden Bundesländern letztes Jahr wenig Kinder geboren. Insgesamt würden sie daher ebenso wie das Burgenland, Tirol und Niederösterreich ohne Zuwanderung merkbar schrumpfen.

Ein negativer Trend des Corona-Jahres 2020 wurde aber beendet: Letztes Jahr wurden wieder mehr Ehen geschlossen und weniger Menschen ließen sich scheiden. Das neue Kindschaftsrecht, das die Regierung ausarbeitet, könnte womöglich seltener zur Auszahlung von Unterhalt führen, als gedacht.