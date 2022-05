Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts, Gabriel Felbermayr, hat am Sonntagvormittag in der ORF-Pressestunde eine deutliche Anhebung der Inflationsprognose seines Instituts bestätigt. Waren die Wifo-Ökonomen bisher von einer Jahresinflationsrate von 5,8 Prozent ausgegangen, prognostiziert man nun 6,5 Prozent. Im April dürfte die Inflationsrate laut Schnellschätzung der Statistik Austria 7,2 Prozent erreicht haben. Im Gespräch mit der Leiterin der ORF-Wirtschaftsredaktion, Barbara Battisti, und der Leiterin der Innenpolitik der Kleinen Zeitung, Veronika Dolna, forderte Felbermayr eine automatische Anpassung von Sozialleistungen an die hohe Teuerung.