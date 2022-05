Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger tritt am Montag zurück. Für 11 Uhr ist eine persönliche Erklärung der Kärntnerin geplant. Die Kleine Zeitung berichtet live.

Keine Woche vor dem Bundesparteitag in Graz, in dem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) auch nominell zum Bundesparteiobmann der Volkspartei gewählt werden soll, geht somit eine der letzten Regierungsmitglieder, die sich zum engsten Kreis von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zählen durften.

Im Nationalrat muss die ÖVP wohl nicht umbauen. Die Bauernbündlerin hat zwar ein Rückkehrrecht auf ihr Mandat, will sich laut Medienberichten aber in die Privatwirtschaft zurückziehen.

Unklar ist, wer der Kärntnerin als Landwirtschaftsministerin nachfolgen soll. Einiges deutet auf den niederösterreichischen Umwelt-Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) hin. Niederösterreichs Volkspartei würde somit weiter an Gewicht in der Regierung gewinnen. Alternativ könnte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ins Landwirtschaftsministerium wechseln. Als frühere Direktorin des niederösterreichischen ÖVP-Bauernbundes würde sie die Expertise mitbringen. Dann müsste die Volkspartei aber jemanden für das Heer finden.

Steiler Aufstieg unter Kurz

Nach acht Jahren im EU-Parlament wurde Köstinger unter Kurz im Mai 2017 Generalsekretärin seiner "Neuen Volkspartei". Mit der gebürtigen Wolfsbergin wechselte die Partei wortwörtlich Farbe, aus schwarz würde türkis. Bei der Nationalratswahl im Herbst 2017 wurde die "Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei (ÖVP)" stimmenstärkste Partei, Köstinger erhielt die zweitmeisten Vorzugsstimmen innerhalb der ÖVP.

Nach ihrem Einzug in den Nationalrat wurde die Kärntnerin zur Nationalratspräsidentin gewählt. Die Entscheidung war nicht unumstritten, wurden ihr doch Ambitionen auf ein Ministeramt nachgesagt. Tatsächlich wurde Köstinger wenige Wochen später zur Nachhaltigkeitsministerin der türkis-blauen Regierung ernannt. Die Kritik, zu wenig Ambitionen zu zeigen, wurde sie unter türkis-grün los, da Umwelt- und Nachhaltigkeit zu Leonore Gewessler (Grüne) wanderten.

Vielfältige Zuständigkeit

In der Corona-Pandemie war Köstinger gleich an mehreren Fronten gefordert: Auch Gastronomie und Tourismus fielen unter ihre Ägide, öffentlich bot sich die Bauernbündlerin einen regelmäßigen Schlagabtausch mit der roten Stadtregierung in Wien: Ließ die Ministerin im ersten Lockdown noch die Bundesgärten in der Hauptstadt sperren, kritisierte sie später den wirtschaftlichen Schaden, den der strengere Weg Wiens dem Stadttourismus zufügen würde.

Ihr Ministerium verband ein interessantes Gemisch an Themen: Als "Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus" war die Kärntnerin auch für Telekomunikation - etwa den Breitbandausbau am Land - und den Zivildienst zuständig. Die Suche der Regierung nach Flüssiggas in Katar begleitete sie als "Rohstoff-Ministerin".

Nach Kurz-Rücktritt Vertrauen verloren

Nach seinem "Schritt zur Seite" verteidigte Köstinger Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Der frühere Neos-Chef Mathias Strolz erklärte ihr damals im ORF: "Elli, es ist vorbei". Er sollte recht behalten, wenig später zog sich Kurz aus der Politik zurück -"für immer", wie er erst gestern betonte. Schon damals war fraglich, ob Köstinger weiter in der Regierung bleiben würde - obwohl Kärntens Landesparteichef Martin Gruber die Wolfsbergin gar als Bundesparteichefin handelte.

Noch im Dezember erklärte sie, das Amt "gerne" weiterzuführen und für eine Wintersaison im Tourismus kämpfen zu wollen. Erst letzte Woche wurde mit dem neuen Tierschutzgesetz ein Kernprojekt der Agrar-Ministerin präsentiert. Das Vertrauen der Bevölkerung hatte die Kärntnerin zuletzt aber verloren. Im März hatten laut APA/OGM die Österreicherinnen und Österreicher in kein anderes Regierungsmitglied weniger Vertrauen.

Weitere Infos folgen.