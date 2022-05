OGH-Vizepräsidentin Eva Marek sollte dem U-Ausschuss heute vor allem ihre Bestellung zur Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien im Jahr 2014 erklären. Damals war Marek von der Personalkommission nicht als Erste gereiht worden. An die Öffentlichkeit gelangte Chats legen nahe, dass mit ihrer Besetzung ÖVP-ungenehme Personen verhindert werden sollten. Ihre eigenen Nachrichten dazu seien "unpassend, zynisch und respektlos", sagt Marek heute. Die Befragung gestaltet sich aber schwierig, da die Höchstrichterin nicht zu Postenbesetzungen geladen ist.

Marek schrieb später über ihre Bestellung zur Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien an Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP): "DANKE für das Einhalten unserer Gespräche und dass ich Dir aus einer ausweglosen Situation helfen dürfte. SPRICH (Maria-Luisa) Nittel und (Ilse-Marie) Vrabl(-Sanda) verhindert werden mussten." Was Marek mit "Deine Leute sind alle versorgt" gemeint haben könnte, konnte sich die Höchstrichterin - wie zuvor Brandstetter - im U-Ausschuss nicht erklären.

Bestellung als "Qualitätsoffensive"

Die nunmehrige Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs verzichtete auf ein Eingangsstatement, stellte aber gleich bei der ersten Frage fest: "Ich kenne kein 'System Pilnacek'". Sie kenne nur das Justizsystem. Zu ihrer Bestellung wollte sich Marek zunächst nicht äußern, da sie nur zur Beeinflussung auf Ermittlungen und Aufklärungsarbeit, nicht aber zur Begünstigung bei Personalauswahl geladen war. Daher habe sie sich nicht auf die medial bekannten Nachrichten vorbereitet, die zu ihrem Rückzug aus vielen Funktionen am OGH geführt hatten, erklärte Marek. Als sie ihre eigenen Nachrichten vor einigen Wochen in den Medien gelesen habe, sei sie aber betroffen gewesen. Sie seien "unpassend, zynisch und respektlos".

Die Befragung gestaltet sich schwierig: Entsprechende Fragen werden von Vorsitzenden Wolfgang Sobotka (ÖVP) auf Empfehlung der Verfahrensrichterin nur zugelassen, wenn die Abgeordneten in einen Zusammenhang zu möglicher Beeinflussung auf Ermittlungen und Aufklärungsarbeit herstellen. Die SPÖ erklärt, dass bei Mareks Ladung die Vorwürfe zu ihrer Bestellung noch nicht bekannt gewesen seien und sie daher auch nicht zu dem Thema geladen wurde.

Sie sei Leiterin der OStA geworden, "weil ich mich beworben habe", erklärt Marek. Den Vorsitz in der Personalkommission habe Pilnacek innegehabt, die Leiterin der WKStA, Ilse-Maria Vrabl-Sanda, sei erstgereiht gewesen. Dass Brandstetter dennoch Marek bestellte, sieht diese als "Qualitätsoffensive" des früheren ÖVP-Ministers. Brandstetter selbst hatte erklärt, Vrabl-Sanda sei als Leiterin der WKStA "unverzichtbar" gewesen.

In ihrer Arbeit als Leiterin der OStA Wien sei die Zusammenarbeit mit der WKStA "sehr angenehm" gewesen. Für sie als Behördenleiterin war besonders wichtig, dass Berichte der Korruptionsjäger professionell gefertigt gewesen seien.

Die grüne Abgeordnete Nina Tomaselli kündigte vor Beginn der Befragung an, sie werde zeigen, dass Mareks Bestellung auch klare Auswirkungen auf Verfahren gehabt habe. So habe etwa René Benkos Anwalt in der Causa Schlössle den Amtsweg umgangen und sich direkt an die damalige Leiterin der OStA Wien gewandt, die dann eine entsprechende Weisung erließ. Man müsse einem Minister auch zugestehen, die aus seiner Sicht beste Kandidatin auszuwählen, sagte ÖVP-Abgeordnete Corinna Scharzenberger vor Beginn der Befragung. Sie sieht durch die gestrige Befragung von Fuchs, einem "Profi, frei von jeder Parteipolitik", "zahlreiche politische Luftschlösser" der Opposition in sich zusammenfallen.

Staatsanwalt und Abteilungsleiter über Pilnacek und Fuchs

Nach Marek kommt jener Staatsanwalt, der von der Wiener Anklagebehörde der Innsbrucker Staatsanwaltschaft dienstzugeteilt worden ist und dort die Ermittlungen gegen Pilnacek und Fuchs betreut. Die Volkspartei sieht hier - wie gestern auch Fuchs - eine merkwürdige Konstruktion, da ein Wiener Staatsanwalt gegen seine früheren Vorgesetzten doch befangen sein könnte. Auch die FPÖ sieht eine "komische Optik". Der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer sieht kein Problem, er habe das so verstanden, dass der Staatsanwalt bereits in der Causa eingearbeitet sei.

Als dritte Auskunftsperson wird der Abteilungsleiter aus der Sektion "Einzelstrafsachen" Auskunft geben. Er leitet die Abteilung für Großverfahren und berichtspflichtige Strafsachen und kann einen Einblick auf das Schaffen von Pilnacek und Fuchs bieten. Die ÖVP will ihn dazu befragen, warum die grüne Justizministerin Alma Zadić mit einer Weisung dafür sorgte, dass der Weisungsrat sich nicht erneut mit der Anklage gegen Fuchs beschäftigte. Die FPÖ will sich eher ansehen, warum Jirovsky gebeten wurde, eine Liste der Verfehlungen der WKStA anzulegen.

Familie als Entschlagungsgrund

Besonders die gestrige Befragung von Pilnacek, der sich breit entschlug, stieß der Opposition schlecht auf. Der suspendierte Sektionschef hatte argumentiert, ohne Zugriff auf seine Chats auch nichts dazu sagen zu können. Zu Nachrichten, in denen er sich bei hochrangigen Politikerinnen und Politikern dafür einsetzte, dass seine Frau Präsidentin des Oberlandesgerichts Graz werden sollte, hatte er nichts sagen wollen, da es sein privates Umfeld betreffe. "Postenschacher ist grundsätzlich etwas ganz, ganz böses - außer es trifft die eigene Familie", fasste FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker etwas polemisch zusammen.

Eine solche Argumentation werde man nicht durchgehen lassen, sagte Hafenecker. "Wenn man dem Landeshauptmann der Steiermark eine SMS schickt, wo man ganz klar dafür wirbt, dass seine Frau einen Job kriegt", müsse man das beantworten können, warum man das getan hat. Außerdem habe Pilnaceks Frau im Anschluss auch bei Ministern und dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) interveniert, so Hafenecker. "Das Private kann natürlich auch politisch sein", hier dürfe und müsse der U-Ausschuss nachfragen, meinte die grüne Abgeordnete Tomaselli.