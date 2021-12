Die ansteckendere Omikron-Variante dürfte bald in Österreich vorherrschen. Was wir wissen und was hilft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Was wissen wir über Omikron?

ANTWORT: Omikron verbreitet sich in einigen Ländern äußerst schnell, man sieht etwa in Großbritannien eine Verdoppelung der Neuinfektionen binnen zwei bis drei Tagen. „Omikron ist im Haushaltssetting etwa dreifach infektiöser als Delta“, sagt Virologe Andreas Bergthaler am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Noch unklar ist, ob diese Variante mildere oder schwerere Krankheitsverläufe als andere Varianten verursacht. Hier gibt es noch zu wenige Daten und zu viele Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. „In Österreich sind mehr Menschen weder durch Impfung noch Infektion geschützt als etwa in Großbritannien oder Südafrika“, erklärt Epidemiologe Gerald Gartlehner. „Diese höhere Immunisierungsrate könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Verläufe in diesen Ländern vorerst milder sind.“