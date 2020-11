In mehreren Bundesländern, darunter Steiermark und Kärnten, fanden am Montagfrüh Hausdurchsuchungen statt. Laut Staatsanwaltschaft kein Zusammenhang mit Terror in Wien. Nehammer informiert um 11 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beamte der Einsatzkommandos Cobra sicherten die Hausdurchsuchungen © BMI

Am Montag, 5 Uhr früh, schritten die Beamten in vier Bundesländern zur Tat. Es wurden auch in der Steiermark und Kärnten zeitgleich Razzien gegen Personen und Vereine durchgeführt, die die Muslimbruderschaft und die Hamas unterstützen sollen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Graz mit. Ermittelt wird gegen über 70 Beschuldigte, 60 Wohnungen, Häuser sowie Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten wurden durchsucht. In der Folge wurden 30 Personen festgesetzt, sie sollen "zur sofortigen Vernehmung" den Behörden vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittle gegen über 70 Beschuldigte und auch gegen mehrere Vereine und Gesellschaften. Es besteht der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde betont, dass die Razzien "in keinem Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien vom 2. November stehen".

Der Aktion seien "umfangreiche und intensive, über ein Jahr dauernde Ermittlungen" des führend zuständigen Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark zusammen mit dem LVT Wien vorangegangen. Eingebunden waren auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und die LVT Kärnten und Niederösterreich.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, treten um 11 Uhr vor die Presse und informieren über den aktuellen Ermittlungsstand. Den Livestream dazu finden Sie hier:

Diese Artikel wird mit Beginn der Pressekonferenz laufend aktualisiert.

Aktion Ramses

Laut einem Bericht der "Presse" war die Aktion bereits seit zwei Jahren in Vorbereitung - und zwar unter dem Namen "Ramses". Dies ist insofern brisant, als FPÖ-Klubobmann und Ex-Innenminister Herbert Kickl eine Operation Ramses in der Vorwoche erwähnt hatte und in Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien brachte. Die ÖVP warf Kickl darauf vor, die Polizeiarbeit massiv zu zu gefährden. Bei der steirischen Polizei bestätigt man, dass die Aktion schon in der Vorwoche geplant gewesen sei. Dass Teile davon vorzeitig publik wurden, habe den Ermittlungserfolg gefährdet.

In der Steiermark gab es die Hausdurchsuchungen vor allem Graz und Umgebung, aber auch im Bezirk Liezen wurden Objekte durchsucht, heißt es. Mehrere Hundert Beamte waren landesweit im Einsatz, darunter auch Spezialeinsatzkräfte und Diensthundeführer. Sichergestellt wurden Dokumente, Computer und Handys.

Polizisten vor einem der durchsuchten Gebäude in Graz © privat

Ob es sich bei den zur Vernehmung festgesetzten Personen um Männer oder Frauen handle, wurde nicht gesagt. Auch zu weiteren Details wie etwa Staatsangehörigkeit gibt es laut APA keine Angaben. Die Vernehmung der Personen.

Radikale Vereinigung

Laut Aussendung der Staatsanwaltschaft Graz handle es sich nach bisherigen Ermittlungen bei der Muslimbruderschaft um eine weltweit agierende, radikal-islamistische und massiv judenfeindliche Vereinigung. Das Hauptziel der Muslimbrüder sei die Errichtung eines Kalifats nach den Grundlagen der Scharia, des islamischen Rechts.

Teile der Muslimbruderschaft in Österreich würde die palästinensische Terrororganisation Hamas unterstützen, die 1987 aus einem Zweig der Muslimbrüder hervorgegangen ist. Die Hamas hat die Zerstörung des Staates Israels zum Ziel.

Was die Staatsanwaltschaft Graz weiter festhält: Die Muslimbruderschaft sei keine Religionsgemeinschaft, sondern stehe für religiös motivierten, politischen Extremismus. Die Ziele der Vereinigung "sind mit den Grundprizipien der Verfassung der Republik Österreich und der österreichischen Gesellschaft sowie allgemein mit dem westlichen Demokratieverständnis von Koexistenz, Gleichstellung von Männern und Frauen und politischer Ordnung nicht kompatibel."

Darüber hinaus betonte die Staatsanwaltschaft, dass sich die Aktion nicht gegen den Islam richte. Vielmehr sollen die durchgeführten Maßnahmen auch dem Schutz der Muslime dienen, deren Religion für die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologien missbraucht werde.

Schlag gegen Extremismus

Mit den Razzien Montagfrüh seien "Wurzeln des politischen Islams gekürzt" worden, teilte Innenminister Nehammer (ÖVP) mit. "Wir gehen gegen diese kriminellen, extremistischen und menschenverachtende Organisationen mit aller Härte und allen Möglichkeiten des Rechtsstaats vor", betonte er in einem schriftlichen Statement.

Innenminister Karl Nehammer verfolgte den morgendlichen Einsatz Foto © BMI

Nehammer bedankte sich nach der Großaktion an Ort und Stelle in der Einsatzzentrale für die Leistung der Beamten. "Durch die intensive Arbeit der Polizistinnen und Polizisten ist uns ein Schlag gegen den Nährboden des Extremismus gelungen. Personen, die im Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei standen, waren Ziel der Aktion", erläuterte er. Das Innenministerium will am Vormittag in einer Pressekonferenz weitere Details zu den Razzien und Festnahmen bekanntgeben.

Neben Innenminister Nehammer nahm auch Integrationsministerin Susanne Raab (ebenso ÖVP) Stellung: "Mit diesem Schlag gegen die Muslimbruderschaft machen wir ernst im Kampf gegen radikale, extremistische Ideologien. Wir lassen nicht zu, dass extremistisches Gedankengut in Österreich verbreitet wird und werden auch weiterhin konsequent dagegen vorgehen", erklärte sie in einer schriftlichen Stellungnahme.