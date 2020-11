Facebook

Khorchide: „Jeder, der sich kritisch äußert, ist früher oder später mit Morddrohungen konfrontiert“ © Holde Schneider / Visum / pictur

Herr Professor, Sie haben in Wien studiert und gelehrt. Sie waren Imam in Ottakring. Was ging Ihnen durch den Kopf oder durchs Herz, als Sie vom Anschlag erfuhren?

MOUHANAD KHORCHIDE: Ich saß in Münster an meinem Schreibtisch. Ich war entsetzt. Als jemand, der sich seit Jahren mit dem Thema Radikalisierung befasst, muss man sagen: Es war eine Frage der Zeit. Der Terror bedroht uns alle in Europa.



Österreich hat sich immer als neutrales Land betrachtet, das ungefährdet und von allen gemocht durch die Zeiten geht. Dieses Bild ist zerstört. Warum Wien?

Wien hat Symbolik. Wien ist die Mitte Europas, das Herz. Mit Wien sollte ganz Europa getroffen werden. Die Botschaft war, wir wollen euch alle verunsichern. Wir wollen, dass Europa nicht mehr ruhig schlafen geht.



Zum Abgründigen der Tat gehört, dass das jüngste Opfer dieselbe Herkunftsgeschichte wie der Täter hatte. Dieselbe Gegend. Wie absurd ist das?

Gar nicht. Es zeigt, dass es hier nicht um die Grenze zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen geht, sondern zwischen Extremisten und menschenfeindlichen Ideologien auf der einen Seite und friedliebenden Menschen, Weltanschauungen und Religionen auf der anderen.