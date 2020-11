315 schlossen sich IS an

Hat Österreich in den vergangenen Jahren zu wenig getan, um sich gegen islamistischen Terror zu schützen? Eher im Gegenteil, wenn man der ersten Einschätzung des deutschen Islamismus-Experten Guido Steinberg folgt. „Österreich ist ein Land, in dem in den letzten Jahren besonders viele jihadistische Prediger verhaftet und teilweise zu langen Haftstrafen verurteilt wurden.“

Jihadisten-Prozesse in Graz

Steinberg weiß das aus erster Hand, denn er war an vielen der Jihadisten-Prozesse, die in den vergangenen Jahren vor allem in Graz geführt wurden, als Gutachter beteiligt. Sowohl am Prozess gegen den Prediger Mirsad Omerovic alias Ebu Tejma, als auch an jenen gegen Dutzende Angeklagte aus dem Umfeld tschetschenischer, türkischer und bosnischer Gebetsvereine aus Graz, Wien und Linz.

Die radikal islamistische Szene in Österreich ist ohne Führungskräfte abgetaucht, sie ist eine Randerscheinung, aber eine von noch immer beträchtlicher Stärke. Im Vorjahr berichtete Steinberg staunenden Geschworenen in Graz, dass sich allein aus Österreich 315 Menschen dem IS angeschlossen haben. Das sind 315 Terroristen aus Österreich. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das doppelt so viele, wie aus Deutschland in den Jihad gezogen sind. Der spätere Attentäter von Wien wurde beim Versuch, das ebenfalls zu tun, geschnappt, verurteilt, inhaftiert – und wieder freigelassen.

IS ohne eigenes Territorium

Sein Ziel, der IS (Islamischer Staat), ist aus der irakischen Al Kaida hervorgegangen und konnte nach der Ausrufung des Kalifats im Juni 2014 in seiner „Blüte“ Zehntausende Kämpfer aufbieten, Verbrecher, Erpresser, Terroristen, Halsabschneider im wahrsten Sinne des Wortes. Militärisch ist der IS heute besiegt, er besitzt kein eigenes Territorium mehr. Was aber weiterlebt, sind Ableger im Untergrund und die religiös verbrämte politische Vision: ein idealer Gottesstaat, in dem göttliches und weltliches Recht eins sind, wie es einst nur zu Zeiten Mohammeds war. Vor allem die Jungen sind für so „große“ Ideen empfänglich. Mirsad Omerovic war lange islamischer Religionslehrer – in Wien.

"Ihr Ziel ist die Weltherrschaft"

„Ihr Ziel ist die Weltherrschaft“, sagte der Experte über den IS. Wahn ist das Geschäft der Verhetzer, und der Wahn lebt weiter, auch wenn die Strukturen des IS zerschlagen sind. Gerade das Faktum, dass sich Attentäter ganz allein, im stillen Kämmerlein, online radikalisieren können und dafür keine Kommunikation mit Führern in Syrien brauchen, macht es so schwer, sie zu überwachen und die Gefahr zu beherrschen.

Der Grazer „Synagogen-Attentäter“ wurde im Sommer verhaftet, bevor er noch über Sachbeschädigungen und das Schwingen eines Holzknüppels hinaus eskalierte. Der Wiener Attentäter radikalisierte sich nach seiner Haftentlassung weiter, ohne aufzufallen. Wir wissen nicht, ob der in Graz Verhaftete auch zum Terroristen geworden wäre. Aber wir wissen, dass er dazu keine Gelegenheit mehr hat.

„Islamisten sind islamisierte Nazis“, sagte der Staatsanwalt im letzten Jihadisten-Prozess, die „falsche Toleranz“ gegenüber „radikalen Parallelgesellschaften“ müsse aufhören. Das ist eine nachvollziehbare Perspektive, wenn man in quälenden Verhandlungstagen sieht, wie sehr diese Minderheit den Westen verachtet. Für sie zählt – weil ja göttliches und weltliches Gesetz eins sind – nur die Scharia. Demokratie, staatliche Gesetze, Teilnahme an Wahlen gelten ihnen als „Götzendienst“.

Bevor man noch weiß, wie intensiv der Attentäter überhaupt mit der islamistischen Szene in Österreich vernetzt war, ist klar: Der ideologische Hintergrund ist derselbe. Das Ziel von Anschlägen, ob in Nizza, Paris oder Wien, ist, die Mehrheitsbevölkerung gegen friedliche Muslime aufzuhetzen und eine Überreaktion zu provozieren. In diese Falle darf man nicht tappen. Aber wir müssen uns politisch, aber auch mit polizeilichen Mitteln um Extremisten kümmern, oder sie kümmern sich um uns. Wien beweist: Sie haben das Potenzial dafür.