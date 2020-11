Facebook

Im Krisenstab: Innenminister Karl Nehammer und Kanzler Sebastian Kurz © APA/HERBERT NEUBAUER

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Vorkommnisse Montagabend in der Wiener Innenstadt als "widerwärtigen Terroranschlag" verurteilt. "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Ich bin froh, dass unsere Polizisten bereits einen Täter ausschalten konnten. Wir werden uns durch Terrorismus niemals einschüchtern lassen und diese Angriffe mit allen Mitteln entschieden bekämpfen", sagte Kurz in einer Stellungnahme zur APA.

"Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke", so Kurz. Er bedankte sich auch bei der Spitze der Europäischen Union und den internationalen Partnern für ihr Mitgefühl und die Bekundungen ihrer Solidarität.

Bundesheer assistiert

Damit sich die Polizei ganz auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren kann, habe die Bundesregierung entschieden, dass das Bundesheer den bisher durch die Polizei durchgeführten Objektschutz in Wien ab sofort übernehmen wird, so Kurz in seiner ersten Stellungnahme.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat Montagabend nach mehreren Schießereien in der Wiener Innenstadt von einem "augenscheinlichen Terroranschlag" gesprochen. Derzeit gingen die Einsatzkräfte von mehreren Tätern aus. Nehammer bestätigte gegenüber der "ZIB2", dass es mehrere Verletzte gegeben habe, auch Tote gebe es.

Die Spezialkräfte arbeiteten unter Hochdruck daran, die Täter auszuschalten. Laut ersten Informationen würden diese über Langwaffen verfügen. Nehammer appellierte an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und öffentliche Plätze zu meiden. "Falls sie sich in einem Lokal befinden, bleiben sie darin", appellierte der Innenminister.

Aktuelle Information der Wiener Polizei: Ihren Ausgang nahmen die Geschehnisse von Schüssen gegen 20 Uhr, ausgehend von der Seitenstettengasse, nahe dem Schwedenplatz. Es seien mehrere Täter mit Langwaffen gewesen, und sechs Tatorte. Es gebe ein Todesopfer (einen Passanten) und 15 Verletzte, sieben davon schwer verletzt, darunter auch ein Polizist, bestätigte auch Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Gesundheitsverbundes. Ein Täter ist von der Polizei erschossen worden. Andere Täter sind noch auf der Flucht.

Ein Entminungsdienst ist im Einsatz, um zu überprüfen, ob der erschossene Täter einen Sprengstoffgürtel umgeschnallt hat.

Alle anderen Spekulationen sind nicht zielführend. https://t.co/G1LS1axPVk — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Tote und Verletzte

Im Bereich der Innenstadt errichtete die Rettung einen Triage-Platz, um Verletzte nach Schwere ihrer Blessuren und Dringlichkeit einordnen zu können. Im Einsatz waren der Katastrophenzug und zahlreiche Einsatzkräfte der Partnerorganisationen der Rettung. Nach Informationen der APA wurde Spitalspersonal in mehreren Wiener Krankenhäusern alarmiert, so auch im UKH Nord.

Ausgangspunkt des Terroranschlages war offenbar die Seitenstettengasse, die Großfahndung läuft noch. Es handelt sich um einen Großeinsatz der Polizei unter Einbindung aller Spezialkräfte, ein Einsatz, "wie wir ihn noch nicht erlebt haben", wie Augenzeugen bestätigten.

Nehammer: "Ich begebe mich jetzt zurück zum Krisenstab, um gemeinsam mit dem Bundeskanzler ein Lagebild zu bekommen." Die Täter hätten Langwaffen verwendet und damit "eine besondere Gefährlichkeit erzeugt". Die Einsatzkräfte seien noch dabei, die Lage zu klären, Passanten werden aufgefordert, in ihren Zufluchtsräumen zu bleiben. Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig fand sich mittlerweile im Innenministerium ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist telefonisch eingebunden.

Ausgangspunkt das jüdische Viertel

Kurz vor Beginn des Lockdowns war die Innenstadt von Wien sehr belebt. Es kursierten rasch auch Videos und Fotos im Netz, die Polizei appellierte jedoch an die Bevölkerung, diese Dokumente nicht zu teilen, sondern der Exekutive zu übermitteln. Eines dieser Videos zeigte, wie, scheinbar wahllos, in Lokale geschossen wurde.

In der Seitenstettengasse befindet sich auch die Synagoge, die jedoch zum Zeitpunkt des Anschlag bereits geschlossen war, ebenso wie das angeschlossene Lokal. Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, erklärte daher auch in einer ersten Reaktion, er könne nicht bestätigen, dass die Synagoge offensichtlich das Ziel des Anschlags gewesen sei.

Nehammer appellierte auch an alle, nur Meldungen als wahr zu betrachten, die vom Innenministerium bestätigt werden. Zwischendurch war sogar von einer Geiselnahme die Rede, was sich allerdings als Gerücht entpuppte.

Situation unübersichtlich

Die Situation war zunächst unübersichtlich. Die Polizei wies nach dem Anschlag alle Passanten an, den ersten Wiener Gemeindebezirk zu räumen. "Verlassen Sie den ersten Bezirk!", riefen schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung Radfahrern, Spaziergängern und Passanten zu.

Auch Fahrzeuge wurden angewiesen, umzudrehen. "Es gibt einen Terroranschlag", so die allgemeine Auskunft. Relativ rasch kehrte gespenstische Stille ein, Bundeskanzleramt und Bundespräsidentschaftskanzlei waren verweist, keine Polizisten ohne Schutzausrüstung, keine Menschen auf der Straße. Der Innere Bezirk wurde weitläufig abgesperrt.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch auf der Mariahilfer Straße. Was in einem Lokal nahe der Mariahilfer Kirche passierte, war unklar. Die Polizei sperrte die Straße wieder weiträumig ab, Passanten wurden weggeschickt, der Polizeihubschrauber kreiste. "Verlassen Sie die Straße, suchen Sie Schutz in Gebäuden!", forderte die Polizei via Lautsprecher die Passanten auf. Die Stimmung war angespannt, Menschen schrien einander gegenseitig an, die Straße zu verlassen.

Die Ängste "ein Wahnsinn"

Von den Schüssen bei der Terrorattacke in der Wiener Innenstadt überrascht wurde auch ein 53-jähriger Niederösterreicher, der Montagabend am Hohen Markt in einem Lokal ein Geschäftsessen hatte. "Wir haben die Schüsse gehört, und dann hat es geheißen, Licht aus, Türen zu", berichtete der 53-Jährige im Gespräch mit der APA. Daraufhin hatten sich alle Gäste auf den Boden gelegt. "Die Ängste unter den Gästen sind ein Wahnsinn." Verletzt wurde niemand in dem Restaurant.