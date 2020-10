Nationalfeiertag in Zeiten einer Pandemie: Die Feierlichkeiten finden am heutigen Nationalfeiertag vorwiegend virtuell statt, auch die Regierung sendet eine Videobotschaft. Wir haben den Überblick für Sie.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die große Leistungsschau des Bundesheeres fällt heuer aus, die Kranzniederlegung und die Angelobung der Rekruten finden ohne Publikum statt © APA

Der heurige Nationalfeiertag findet coronabedingt nicht wie üblich am Wiener Heldenplatz statt, sondern in den Wohnzimmern der Österreicher. Sowohl die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres als auch Führungen durch die Hofburg, das Parlament und die Ministerien finden nur online statt oder fallen aus.

Lediglich die Kranzniederlegungen und die Rekrutenangelobung werden wie üblich am Heldenplatz über die Bühne gehen, allerdings ohne Publikum und in Minimalbesetzung.

Die Bundesregierung wünscht mit einem Video dennoch einen schönen Nationalfeiertag 2020:

Bundespräsident Van der Bellen hat im Vorfeld der Feierlichkeiten zum virtuellen Besuch in die Hofburg geladen:

Aufwertung für Miliz- und Grundwehrdienst

Die Regierung hat in ihrer Ministerratssitzung am Nationalfeiertag mehrere Maßnahmen beschlossen, mit denen der Milizdienst und der Grundwehrdienst beim Bundesheer attraktiver gemacht werden sollen. So bekommen Grundwehrdiener, die sich zur Miliz melden, künftig 400 Euro pro Monat zusätzlich. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kamen zu ihrem live im Fernsehen übertragenen Auftritt mit patriotischen rot-weiß-roten Masken.

"Es ist ein anderer Feiertag, ein Feiertag mit Einschränkungen", sagte Kurz. Er appellierte gemeinsam mit Kogler an die Bevölkerung, weiter die Coronamaßnahmen einzuhalten. "Egal, ob man an Corona glaubt und es für gefährlich oder ungefährlich hält, jeder wird seinen Beitrag leisten müssen", sagte Kurz. Kogler bedankte sich bei allen, die mithelfen und meinte: "Heimatliebe heißt in diesen Tagen auch Zusammenhalten".

Um 10.30 Uhr werden am Heldenplatz symbolisch zwölf Rekruten angelobt. Im Rahmen dessen gibt es Ansprachen von Van der Bellen, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Kanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP). Vor der Angelobung fliegen sieben Bundesheer-Jets, darunter drei Eurofighter, über den Heldenplatz.

Den Abschluss bildet auch ohne großes Publikum vor Ort wie gewohnt ein Fallschirmabsprung von Jagdkommando-Soldaten. Die Ereignisse werden im Fernsehen live übertragen. Am Abend steht die traditionelle TV-Ansprache des Staatsoberhaupts am Programm.