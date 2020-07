Facebook

Die Bundesregierung wird ein neues Katastrophengesetz auf den Weg schicken. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an. Das neue Gesetz soll bei zukünftigen Krisen die schnelle Beschaffung erleichtern, das Zusammenspiel aus Bund, Ländern Gemeinden verbessern und die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung auch in Katastrophensituationen aufrechterhalten.

Wir werden nicht die "eine zweite Welle" erleben, sagte Kurz, aber das Virus wird uns begleiten, bis es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt: "Es wird positive Entwicklungen und Rückschritte geben."

Kein zweiter Lockdown

"Wir wollen um alles in der Welt einen zweiten Lockdown verhindern", sagte Kurz. Deshalb sei regionales Containment besonders wichtig. Bei Testungen müsse man noch schneller werden, da jede Stunde zählt. Das werde besonders im Herbst wichtig, wenn wieder viele Menschen verkühlt sind. Dann sei es entscheidend, schnell zu testen, schnell ein Ergebnis zu bekommen und bei einem positiven Ergebnis schnell die Kontaktpersonen zu isolieren.

"Regional, schnell und angepasst" müsse die Reaktion auf Infektionen sein, sagte Vizekanzler Werner Kogler. Je nach Art des Clusters müsse man zielgerichtete Maßnahmen setzen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler traten nach Gesprächen mit Experten vor die Presse. In drei unterschiedlichen Konstellationen hat die Regierungsspitze zum "Runden Tisch" geladen: Mit Gesundheitsexperten, Virologen und Mathematikern wurde die Virussituation diskutiert. Mit Vertretern der kritischen Infrastruktur wie Telekommunikation, IT und Mobilität gab es einen Austausch über die vergangenen Monate. Und mit Entscheidern in der Lebensmittelbranche und bei Banken wurde diskutiert, was zukünftig erforderlich ist.

Im Anschluss an die Austauschrunden zogen Kurz und Kogler heute ein Resümee. Wir übertragen die Pressekonferenz aus dem Bundeskanzleramt live ab 12:30.

