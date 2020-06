Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Peter Kolb

Pläne für das Zusammenstreichen der militärischen Landesverteidigung auf ein Minimum waren in der Vorwoche mittels Hintergrundgespräch angekündigt worden. Nach breiter und heftiger Kritik und einem Rapport bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen ruderte Tanner zumindest teilweise zurück und will nun alle Akteure einbinden. Am Dienstag ist das Bundesheer daher nicht nur im Nationalrat Thema, sondern am Nachmittag auch im Nationalen Sicherheitsrat.

Leitartikel von Hubert Patterer Das Heer wird wieder, was es einst war: Eine B-Gendarmerie

Tanner versuchte in ihrer offensiven Rede, den Eindruck zu widerlegen, ihr Kabinett arbeite an der Minimierung der militärischen Fähigkeiten des Heeres zugunsten der neuen Bedrohungsfelder. Tanner bestritt nicht, dass an einer Stärkung neuer Bereiche geplant sind. Sie erinnerte an den Cyber-Angriff auf das Außenministerium, an den Einsatz des Heeres in der Migrationskrise und während des Shutdowns wegen der Corona-Pandemie.

Tanner betonte, sie wolle die Miliz stärken. "Der Bürger in Uniform soll immer mehr in den Vordergrund treten", sagte sie. Es solle wieder regelmäßige Übungen geben und die Entlohnung soll im Herbst verbessert werden. 200 Lastwagen würden angeschafft und neue Pandur-Panzer.

Nach der Bundesheer-Debatte geht es dann um die Novelle zum Umsatzsteuergesetz. Mit dieser soll der Mehrwertsteuersatz unter anderem für Speisen und Getränke in der Gastronomie, für Kino- und Theaterkarten, Bücher, Zeitungen, Kunstwerke, Naturparks und Zoos auf fünf Prozent gesenkt werden. Gelten soll dies befristet von Anfang Juli bis Jahresende 2020. Notwendig ist dafür allerdings auch noch das Okay der EU-Kommission.