Live ab 9 Uhr Nach Demo-Ausschreitungen in Wien: Nehammer nimmt Stellung

Stärkere Polizeipräsenz und Verfolgung der Hintermänner soll kommen. Nehammer dazu live am 9 Uhr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Wien-Favoriten ist es am Freitagabend zu gewaltsamen Zwischenfällen bei einer von Türken gestörten Kurden-Demonstration gekommen. Einen Tag später blieb es hingegen ruhig © APA/FLORIAN SCHRÖTTER

Die Regierung reagiert auf die wiederholten gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen linken pro-kurdischen Demonstranten und türkisch-ultranationalistischen Gruppierungen in Wien und ergreift nun eine Reihe von Maßnahmen. Dazu gehören etwa polizeiliches Vorgehen gegen die Hintermänner der Ausschreitungen und verstärkte Polizeipräsenz an bestimmten Orten, hieß es in einer Mitteilung.

"Wir wollen in Österreich, insbesondere in Wien, keine Bilder von Gewalt auf den Straßen wie aus anderen Ländern", kommentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Ereignisse der vergangenen Tage, bei denen es in Wien-Favoriten im Zuge von Demonstrationen zu Tätlichkeiten mit Verletzten und mehreren Festnahmen gekommen war. Deswegen habe er die zuständigen Minister mit der Ausarbeitung von Maßnahmen beauftragt, teilte Kurz mit.

Zu den Ereignissen bei Demonstrationen in den vergangenen Tagen laden Innenminister Karl Nehammer, Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner zu einer Pressekonferenz. Ab 9 Uhr live.