Verteidigungsministerium will das Bundesheer verkleinern und auf Inlandsaufgaben fokussieren. Militärische Landesverteidigung spielt in den Plänen keine Rolle mehr. Gewinner der Reform sind die Miliz und die Militärkommanden.

Milizsoldaten beim Einrücken: Sie zählen zu den Gewinnern im neuen System © BMLV/Gießauf

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und ihr Team gilt die Coronakrise geradezu als Paradebeispiel für die Rolle des Bundesheeres in der Zukunft. Die Soldaten werden im Inland als Helfer in der Not wahrgenommen, assistieren Polizei und Behörden in allen möglichen Lagen und kommen idealerweise aus der Miliz. Der Anspruch, militärische Landesverteidigung im klassischen Sinn leisten zu können, spielt in diesen Überlegungen keine Rolle mehr, denn: ein konventioneller Angriff auf Österreich sei unrealistisch.