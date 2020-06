Facebook

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler von den Grünen © (c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Ab 1. Juli sollen Mannschafts- und Kontaktsportarten im Freien auch für Hobbysportler wieder erlaubt sein. Das kündigte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) am Sonntag in der ORF Pressestunde an. Derzeit verhandeln Gesundheitsministerium und Bundeskanzleramt über die Verordnung. "Mein Plan ist, dass ab 1. Juli Millionen aktive Sportler endlich wieder so Sport betreiben können, wie sie es gewohnt sind", sagte Kogler.