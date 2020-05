Facebook

Vor dem für heute im Nationalrat geplanten Budgetbeschluss hat sich die Opposition noch einmal Luft verschafft. Was Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vorgelegt habe, sei ein "Fake-Budget", in dem an die 50 Milliarden Euro nicht ausgeschildert sein, bekräftigte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Montag die SPÖ-Kritik. Das sei in der Geschichte der Zweiten Republik ein beispielloser Vorgang.

Sehen Sie hier die Debatte live:

Blümel habe einfach das "Budget 2019 als Budgetprovisorium fortgeschrieben, zuerst zusätzlich 4 Milliarden für den Covid-19-Hilfsfonds dazugegeben und dann zusätzlich einen Blankoscheck für 24 Milliarden Euro", erklärte Leichtfried. Nicht enthalten seien jeweils rund 10 Milliarden für den Ausfall von Steuereinnahmen und die Kosten der Kurzarbeit. "Insgesamt haben wir somit an die 50 Milliarden Euro in unserem Budget, die nicht aufgeschlüsselt sind." Das bedeute, dass 33 Prozent des Staatshaushalts "im Dunkeln und im Nebel" seien.

Profils & Laienschauspieler

Leichtfried sagte, bis Donnerstag solle ein von der SPÖ in Auftrag gegebenes Gutachten über die Verfassungsmäßigkeit des Budgets fertig sein. Er verwies darauf, dass es dem deutschen Finanzminister "selbstverständlich" gelungen sei, hier "konkrete Zahlen für die konkreten Ressorts vorzulegen". Daher müsse das auch in Österreich möglich sein. Man sehe aber leider auch, "dass dort die Profis fürs Budget verantwortlich sind und bei uns die Laienschauspieler".

Blümel hatte mehrfach betont, dass alle Zahlen, die er dem Nationalrat jetzt präsentieren könnte, sich am Ende als falsch herausstellen würden. "Der Finanzminister hat acht Wochen Zeit gehabt (...), irgendetwas zu liefern", stellte Leichtfried fest. "Aber alles, was wir haben, ist ein Papier, das laut Finanzminister selbst dafür da ist, um in den Mistkübel geworfen zu werden." Er habe das Gefühl, Blümel sei "mehr als überfordert" mit seinem Brotberuf. "Wir verlangen keine Zahlen aus der Kristallkugel, aber wir verlangen die Zahlen, die er in Pressekonferenzen die ganze Zeit vorgibt."

Der Tag im Nationalrat im Live-Ticker

10.08 Uhr: Blümel widerspricht

Finanzminister Blümel hat sich überraschend zu Wort gemeldet. Er gebe der Opposition recht, dass es sich um eine beispiellose Krise handle. In der Kritik am Agieren der Regierung müsse er ihr aber widersprechen. Es seien noch nie da gewesene Hilfspakete geschnürt worden, um durch die Krise zu kommen.

"Natürlich ist nicht alles perfekt, es gibt auch keine Blaupause für eine Corona-Krise", sagt Blümel. Man werde Lehren aus dieser Situation ziehen. Aber: "Österreich kommt offensichtlich besser durch die Krise, als andere." Das Budget könne sich trotz allem sehen lassen.

09.59 Uhr: "Da sitzt ja der Ober-Angstrhetoriker"

"Können Sie's nicht oder wollen Sie's nicht?", fragt Meinl-Reisinger in Richtung Regierung. Das Vorgehen von Türkis-Grün zeuge von "einer ungeheuren Planlosigkeit". Man solle künftig auch manchmal auf die Opposition hören, "und nicht mit Angstrhetorik agieren - und hier sitzt ja der Ober-Angstrhetoriker", sagt die Neos-Chefin und blick auf den neben ihr sitzenden Bundeskanzler Sebastian Kurz.

09.54 Uhr: Meinl-Reininger kritisiert "Respektlosigkeit" und "Entmachtung" des Parlaments

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger betont, dass der Opposition "natürlich" klar ist, dass das Budget in diesen Zeiten nicht zur Gänze halten kann. "Aber es nicht einmal zu versuchen ist eine Respektlosigkeit gegenüber dem Parlamentarismus." Beim Finanzminister ortet sie "Arbeitsverweigerung". Die Regierung nutze die Krise zu einer "sukzessiven Entmachtung des Parlaments". Inszenierung schlage derzeit Inhalt.

09.45 Uhr: Maurer verteidigt Budget

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer verteidigt das Vorgehen der Regierung. Auch ohne Corona wäre das Budget lediglich ein erster Schritt gewesen für die grüne Politik, die man einbringen will. Das aktuelle Budget enthalte aber dennoch zahlreiche Maßnahmen wie einen Ausbau der Förderungen für alternative Energie und Geld für Forschung und Justiz.

09.35 Uhr: Fuchs zu ÖVP: "Lest's mal das Gesetz"

FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs ist am Wort, Klubobmann Herbert Kickl ist entschuldigt. Türkis und Grün werde am Donnerstag "leider wissentlich ein falsches Budget beschließen", erklärt Fuchs. Kritik gibt es auch an Sobotka, der nichts gegen diesen Vorgang unternehmen werde. Und in Richtung Wöginger: "Hört's nicht auf eure Experten, lest's mal das Gesetz". "Die FPÖ wird diesem Budget sicher nicht zustimmen", sagt Fuchs.

09.27 Uhr: Wöginger sorgt für roten Unmut

ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist der nächste, der umgehend seiner Vorrednerin widerspricht. Er höre von den Menschen viel Dankbarkeit für die Maßnahmen. Auf lautstarke Kritik aus den Reihen der SPÖ antwortet Wöginger: "Sie gehen offenbar nicht zu den Menschen, sonst wüssten Sie das." Die Opposition habe den Experten nicht zugehört, diese stehen laut Wöginger hinter den Regierungsmaßnahmen.

09.23 Uhr: Fehlende Maßnahmen

Es brauche nun dringende Maßnahmen wie eine deutliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes. In Blümels Budget würden diese Maßnahmen jedoch fehlen.

09.18 Uhr: Schlaflose Nächte

Bei Pressekonferenzen jongliere die Regierung mit Milliarden, wirklich ausbezahlt werde jedoch "nur ein Bruchteil des Geldes". Für viele Menschen bedeute das schlaflose Nächte, "nicht für Sie, Herr Finanzminister, sondern für die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land".

09.14 Uhr: Rendi-Wagner startet

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner macht den Anfang. Das von Blümel vorgelegte Budget bilde "diese Jahrhundert-Krise" (sie spricht von Corona) "nicht im Geringsten ab". Es fehle "ein Plan, eine Perspektive, eine Orientierung", sagt Rendi-Wagner mit Blick auf einen maskierten Finanzminister, der neben dem Rednerpult auf der Regierungsbank sitzt.

09.11 Uhr: Es geht gleich ums Geld

Wir beginnen mit der Debatte um das Budgetbegleitgesetz, die Abgeordneten machen sich bereit.

09.07 Uhr: Los geht's

Die Regierungsbank hat sich gefüllt, die restlichen Reihen auch. Wir starten.

09.06 Uhr: Sobotka hat alle im Visier

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der den Sitzungstag in Kürze eröffnen wird, trägt heute Visier statt Maske. Es werden auch für die anderen Parlamentarier welche ausgeteilt, verkündet er.

09.04 Uhr: Turbulente Debatte



Heute steht uns wohl eine turbulente Debatte bevor. Es geht um das Budget von Finanzminister Gernot Blümel, mit dem vor allem die SPÖ keine Freude hat.

09.02 Uhr: Guten Morgen

Die Abgeordneten trudeln im Sitzungssaal in der Wiener Hofburg ein, bald geht es los.