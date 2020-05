Nur ein positiver Test Bisher 3.000 Corona-Tests bei Schulpersonal in Tirol durchgeführt

In Tirol liegen nun die ersten Ergebnisse der an den Schulen durchgeführten, freiwilligen Corona-Tests am Personal vor. Insgesamt 3.000 Testungen wurden bis dato durchgeführt. Nur eine Person war positiv, erklärte Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) am Montag.