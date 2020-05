Mehr Risiko als Chance?Die Pannen der Grünen im Olymp der Macht

Ulrike Lunacek ist erstes sichtbares Opfer der grünen Zerreißprobe in der Regierung.

Grünes Regierungsteam: Da waren's nur noch vier. © APA/BARBARA GINDL

Ulrike Lunacek hatte von Anfang an keinen guten Start. Sie erschien als Notnagel, als Tribut an die Frauenquote, als zweitbeste Lösung. Als Kulturministerin war schon eine andere gehypt worden. Als Staatssekretär hätte sich Kogler Josef Meichenitsch gewünscht, Vertrauter in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen.