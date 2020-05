Gewohnt angriffig und kaum geläutert kehrt Strache ein Jahr nach Ibiza in die Politik zurück. Wien steht damit ein besonders schmutziger Wahlkampf bevor.

Er ist wieder da. Heinz-Christian Strache, den ein heimlich aufgenommenes Video auf Ibiza und eine Spesenaffäre im vergangenen Jahr zu Fall gebracht hatten, will es noch einmal wissen. Mit Hilfe der "Allianz für Österreich", die treue Ex-FPÖ-Weggefährten für ihn gegründet hatten und die in "Team Strache" umbenannt wurde, will er bei der Wien-Wahl antreten.