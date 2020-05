Bundeskanzler Sebastian Kurz verteidigt gegenüber der Kleinen Zeitung seinen umstrittenen Besuch im Kleinwalsertal. Die Opposition kündigt Anzeigen an. Gesundheitsminister Rudolf Anschober weicht aus.

Kurz bei der Presserkonferenz im Kleinwalsertal © APA/Hofer

„Ich wollte nach zehn Wochen am Ballhausplatz wieder Kontakt aufnehmen mit den Bundesländern und will daran festhalten.“ Mit diesen Worten rechtfertigte gestern Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen umstrittenen Besuch im Kleinwalsertal. Das Kleinod mit seiner besonderen, prekären Lage sei bewusst gewählt worden, so Kurz gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Es sei als Zeichen der bevorstehenden deutsch-österreichischen Öffnung gedacht gewesen.