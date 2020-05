Ein Zug aus Rumänien und viele Fragen: Gibt es kein Konzept für die „neue Normalität“ in der 24-Stunden-Betreuung? Die Beschäftigten hängen in der Luft, ebenso wie ihre Klienten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonderzug aus Temeswar: Der Transport von knapp 80 Personenbetreuerinnen ist keine Lösung für 60.000 Betroffene. © WKÖ/DMC

Dass auf Österreich in Sachen 24-Stunden-Betreuung ein Problem zukommen wird, weiß die Regierung seit Mitte März. Der Lösung des Problems ist die Regierung heute um keinen Schritt näher.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) höchstpersönlich begrüßte am Bahnhof am Montag den Sonderzug aus Temeswar.