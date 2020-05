Krise am Arbeitsmarkt Neue Arbeitslosen-Zahlen und bis zu zwölf Milliarden Euro, die dem Bund fehlen

Krise am Arbeitsmarkt

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) © APA/HANS PUNZ

Die heftigen Auswirkungen der Coronakrise auf den österreichischen Arbeitsmarkt (200.000 Arbeitslose mehr als noch vor zwei Monaten, mehr als 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit) werden sich massiv auf den Bundeshaushalt niederschlagen. Laut Berechnungen der Agenda Austria könnten dem Staat – je nach Dauer der Krise – zwischen 4,5 und mehr als 12 Milliarden Euro an Steuern und Sozialversicherungsabgaben entgehen, also zwischen 5 und 15 Prozent der Einnahmen. 2019 nahm der Staat 85 Milliarden alleine durch die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer ein.

Wie sich die Zahl der Arbeitslosen und jener Menschen, die in Kurzarbeit sind, verändert, werden heute ab 9.45 Uhr übrigens die Ministerinnen Christine Aschbacher und Margarete Schramböck präsentieren. Ab sofort soll es von Regierungsseite jede Woche neue Statistiken geben. Zuletzt hatte die Opposition noch das Fehlen aktueller Zahlen massiv kritisiert.