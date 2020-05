Kickl und Kunasek in Graz"Es ist an der Zeit, unsere übliche Normalität wieder einzuführen"

Facebook

Herbert Kickl kritisierte Bundesregierung und vor alle ÖVP in Graz © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Coronakrise bleibt Thema in der politischen Auseinandersetzung. So spricht FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek am Donnerstag vor Journalisten von einer "Wirtschaftskrise, die eine soziale Krise werden kann". Zudem sei es eine "Freiheits- und Demokratiekrise mit einer Fülle von verfassungsrechtlich bedenklichen Gesetzen." Von einer "Gesundheitskrise" ist bei dem Termin keine Rede. Seiner Partei gehe es darum, eine rasche und unbürokratische Hilfe für Unternehmer und Arbeitnehmer zu ermöglichen. Und vor allem: "Es ist höchst an der Zeit, unsere übliche Normalität wieder einzuführen", betont Kunasek, der eine rasche Öffnung aller Bereiche einforderte.