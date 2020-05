Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der 1. Mai steht im Schatten der Coronakrise – in Österreich, in ganz Europa. Und die SPÖ steht im Schatten der medialen Hegemonie einer Regierung, der sie nicht angehört. Seit 1945, in den 75 Jahren der Zweiten Republik, ist dies erst das 13. Mal, dass die SPÖ den „Tag der Arbeit“ als Oppositionspartei begeht. Dass die Feiern erstmals seit 1945 nicht öffentlich stattfinden können, unterstreicht – atmosphärisch – einen vielfachen Bedeutungsverlust. Die SPÖ ist weniger wichtig geworden. Sie ist fester Bestandteil der österreichischen Demokratie und deren politischer Kultur, die sie mitgeschaffen hat; aber sie hat weniger Definitionsmacht als je zuvor.