Nachdenken am 1. Mai„Die Corona-Krise ändert die Gesellschaft nicht“

Ist die Corona-Krise der Beginn einer Zeitenwende? Nachdenken am 1. Mai mit Bischof Wilhelm Krautwaschl, dem Soziologen Manfred Prisching, dem Pastoraltheologen Rainer Bucher und Medizinstudentin Angela Kogler.

Nachdenken am 1. Mai

Claudia Gigler, Bischof Wilhelm Krautwaschl, Pastoraltheologe Rainer Bucher, Studentin Angela Kogler, Soziologe Manfred Prisching © Diözese / Stanzer

Apokalypse, Diktatur, Notstand – das sei der Begriffshorizont, in dem die derzeitige Corona-Krise gesehen werde, diagnostiziert Soziologe Manfred Prisching in einem Gespräch, das von der Katholischen Hochschuljugend Graz initiiert wurde und das wir am 1. Mai ab 10 Uhr auf www.kleinezeitung.at übertragen.