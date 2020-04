Kleine Zeitung +

Corona-Öffnung light Keine Disco ohne Impfstoff - ein Symbol für den herben Verzicht auf Nähe

"Das Virus ist noch da", erinnerte die Regierung in dem Moment, in dem sie die Lockerungen verkündete. Der Verzicht auf Nähe tut weh. Das Ziel, uns die Nähe als Selbstverständlichkeit zurückzuerobern, liegt noch in weiter Ferne.