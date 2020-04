Facebook

Steirische Milizsoldaten werden großteils die Polizei an der Grenze unterstützen © Bundesheer

Spätestens Ende der Woche sollten 428 Steirer ihre Einberufungsbefehle zum Einsatzpräsenzdienst erhalten haben. Im Zuge der ersten Teilmobilmachung der Miliz werden sie am 4. Mai in die Uniform schlüpfen und sich an ihrem jeweiligen „Mobilmachungssammelort“ treffen. Für die meisten werden das die Kasernen St. Michael und Straß sein, wo sich zwei Jägerkompanien mit insgesamt 367 Soldaten formieren. Viele Steirer sind auch in anderen Bundesländern beordert, führen dort teilweise auch Einheiten.