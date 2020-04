Facebook

Mit dem "Black Hawk" wurde die Ausrüstung transportiert © HBF/Pusch

Kurz nach Mitternacht landete am Freitag ein Bundesheerhubschrauber auf der Heli-Plattform des AKH-Wien. Nach einem plötzlich auftretenden Lugenversagen musste ein Patient vom LKH Bludenz zu den Spezialisten nach Wien überstellt werden. Wie das Bundesheer mitteilt, handelt es sich um eine Person, die ursprünglich an Covid-19 erkrankt war, aber schon als genesen galt und negativ getestet worden war.

Zur Rettungsaktion gingen gleich zwei Hubschrauber des Bundesheeres gleichzeitig in die Luft, eine Agusta Bell 212 und ein S-70 "Black Hawk". Für den Lufttransport mit dem Patienten musste zunächst ein vierköpfiges Ärzteteam, darunter zwei Lungenchirurgen, sowie eine mobile Herz-Lungenmaschine vom AKH-Wien ins LKH-Bludenz geflogen werden. Dies geschah mit dem "Black Hawk". Gleichzeitig startete eine AB212 aus Hörsching mit einer „fliegenden Intensivstation“ an Bord in Richtung Bludenz.

Keine einfache Aufgabe, nach einem stundenlangen Flug mit Nachtsichtgeräten in der Nacht am AKH zu landen. Unsere Piloten haben gestern einen Intensivpatienten aus Vorarlberg ins AKH geflogen. #Bundesheer pic.twitter.com/5sBlA8wkz2 — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) April 17, 2020

An Bord befand sich ein medizinisches Team des Bundesheeres, bestehend aus einem Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie einem Sanitätsunteroffizier. Beim nächtlichen Rückflug von Vorarlberg nach Wien verwendeten die Piloten Nachtsichtgeräte. Ein zivil-militärisches Ärzteteam betreute den Patienten während des Fluges.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dankte allen Beteiligten: "Wann immer unsere Hilfe gebraucht wird, egal ob bei Tag oder in der Nacht, unterstützen unsere Soldatinnen und Soldaten mit ihrer Expertise", so Tanner.

Infizierter Soldat in Bosnien

Wie die Kleine Zeitung erfuhr, startete am Freitag auch eine C-130 "Hercules" in Richtung Bosnien-Herzegowina. Aus der Mission EUFOR-Althea werden zwei österreichische Soldaten zurückgeholt, einer davon ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein weiterer Soldat hatte sich bei einem Unfall verletzt.

Inzwischen wurde auch die Reduzierung der Auslandskontingente abgeschlossen, alle zwischenzeitlich abgezogenen Soldaten befinden sich wieder in Österreich. Die Maßnahme betrifft rund 30 Personen pro Kontingent. Beim Rücktransport aus Beirut (Libanon) am Donnerstag flog das Bundesheer auch sechs zivile Passagiere aus. Auch die österreichischen Teilnehmer der EU-Trainingsmission in Mali wurden mit Ausnahme des Schlüsselpersonals heimgeholt. Bei einem Offizier, der sein Zimmer mit einem infizierten Slowenen geteilt hatte, hat sich der Corona-Verdacht nicht bestätigt, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Der Soldat wurde mit einem von den slowenischen Streitkräften organisierten Flugkrankentransport heimgebracht.

751 Soldaten befinden sich mit Stand Freitag weiter im Auslandseinsatz. Jenen, die vorübergehend nach Österreich zurückgeholt werden, werden keine finanziellen Nachteile entstehen, stellte Ministerin Klaudia Tanner gegenüber der "Kleinen Zeitung" klar.