Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler © APA/HERBERT P. OCZERET

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat für heute 11 Uhr eine Pressekonferenz unter dem Titel "Aktuelles im Bereich Hochleistungs- und Freizeitsport" angesetzt. Zu erwarten ist eine Erklärung zum Thema Sport und Sportveranstaltungen und den künftigen Einschränkungen.

Aktuell steht der Sport in Österreich still, die Sportstätten sind geschlossen und bis Ende Juni sind ohnehin alle Veranstaltungen in Österreich untersagt.

Ebenfalls zu Wort kommen wird in den Räumlichkeiten des Bundeskanzleramts auf dem Wiener Ballhausplatz Innenminister Karl Nehammer.

Für heute werden einige Lockerungen erwartet. So hat Kogler bereits angekündigt, dass kontaktlose Sportarten im Freien wie Tennis oder Golf schon bald wieder ins Rollen kommen könnten. Als Stichtag geister im Moment der 1. Mai im Raum herum. Mit Spannung wird auch erwartet, ob Profisportler mögliche Sondergenehmigungen für die Benutzung von weiterhin gesperrten Sportanlagen (Laufbahnen, Kraftkammern etc.) bekommen. Bislang mussten sich auch die Berufssportler stark einschränken: Lesen Sie hier wie Wiesberger, Raffl, Truppe und Co. trainieren.