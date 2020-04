Gastkommentar„Schuldhafte Rechtsverletzungen auch in Ischgl unwahrscheinlich“

Warum es Verfassungsjurist Andreas Khol töricht findet, der EU Versagen vorzuhalten. Die politische Klasse in Österreich habe sich in der Krise bewährt, einschließlich der Opposition.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Parlament ist eine Baustelle, aber die österreichische Verfassung und die Politiker haben sich in der Krise bewährt, sagt Andreas Khol. © APA/HERBERT NEUBAUER

Wir stehen auch in Österreich erst am Anfang eines Wegs in der weltweiten Seuche. Ob und wie wir diese Prüfung bestehen, ist offen. Dabei sind wir in dieser Pandemie nur ein kleiner Teil des Ganzen.