Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Produktion von Schutzmasken in Österreich und auch die Wiederaufbereitung von gebrauchten Schutzmarken wird in Österreich hochgefahren.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck präsentierte in einer Pressekonferenz am Samstagvormittag die erste Atemschutzmaske, die in Österreich von höchster Qualität hergestellt und geprüft wurde. Sie wurde von einem Vorarlberger Konsortium hergestellt - in einem ersten Schritt sollen 100.000 Masken mit FFP-Filter pro Tag produziert werden. Diese Masken werden in erster Linie dem Gesundheitspersonal zur Verfügung gestellt.

Gibt es genug Näherinnen, sollen bis zu 500.000 Masken produziert werden. Wichtig sei auch, verwendete Masken wieder aufzubereiten - hier gibt es einige Firmen, darunter die Firma Christof in der Steiermark, die Maschinen dafür herstellen.

Ein Weckruf für Europa

Die Corona-Krise sei ein "Weckruf", unabhängig zu werden und die Produktion dieser Güter teilweise nach Europa zurückzuholen. Auch müsse in Europa die Versorgung mit Medikamenten gesichert werden.