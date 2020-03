Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der pessimistischsten Hochrechnung sind die Kapazitäten am 15. April erschöpft. Um die Spitäler zu entlasten, werden neue Betten für Infizierte, Verdachtsfälle und Schlüsselpersonal geschaffen.

Auch im ehemaligen Pflegeheim in Lainz gibt es eine Betreuungseinrichtung für Covid-Infizierte. © (c) APA /Ronald Zak

Zwei Wochen im Ausnahmezustand sind vorbei, doch wir sind immer noch erst am Anfang. Auch in Wien steigt die Zahl der Corona-Infizierten und – viel wichtiger – die der Menschen, die wegen einer Covid-Infektion ins Krankenhaus müssen. Am gestrigen Sonntag waren es 176. Der Großteil davon, 141, lag auf einer normalen Pflegestation. Aber 27 Patienten wurden auf der Intensivstation, acht auf einer Überwachungsstation betreut.